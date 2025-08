Bastia-Poretta parmi les aéroports les plus ponctuels de France

Dans une période marquée par une forte dégradation de la ponctualité aérienne à l’échelle nationale, l’aéroport de Bastia-Poretta tire son épingle du jeu. Selon les données publiées par l’entreprise spécialisée AirHelp, 82,3 % des vols au départ de Bastia sont partis à l’heure entre janvier et juin 2025. Ce résultat place le site parmi les trois aéroports français les plus ponctuels, aux côtés de Rennes (84,8 %) et Biarritz (83,1 %). Une performance remarquable, alors que le trafic aérien connaît une pression croissante avec l’approche de la saison estivale. Au niveau national, un vol sur quatre a été retardé ou annulé depuis le début de l’année. En juin, le taux de perturbation atteignait même 34 %, soit plus du tiers des vols.



Plus de 44 millions de passagers ont transité par les aéroports français au premier semestre. Si la majorité des retards sont restés mineurs, plus de 666 000 voyageurs pourraient prétendre à une indemnisation pour des retards prolongés, des annulations ou des refus d’embarquement.



À Bastia, malgré un trafic touristique soutenu au printemps, les opérations semblent avoir été maîtrisées. Cette ponctualité contribue à renforcer l’image de fiabilité de la plateforme. À l’inverse, les grands hubs continentaux peinent à assurer une qualité de service constante. À Nice-Côte d’Azur, seulement 67,2 % des vols sont partis à l’heure. Paris-Charles-de-Gaulle, pourtant premier aéroport du pays avec plus de 105 000 vols recensés, affiche un taux de ponctualité de 70,1 %.