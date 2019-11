Bastia : Pierre-Olivier Gianotti jeune prodige de la pâtisserie

De très bons gâteaux en forme de poire, clémentine, fraise, citron... c'est sans aucun doute la spécialité de Pierre-Olivier Gianotti. A 15 ans, sa vocation était de devenir pâtissier. Huit ans plus tard c'était chose faite, il ouvrait son premier laboratoire de création.

Un an après il embauchait trois employés et s'était associé avec le jeune cuisinier Rémi Massoni.

Entre remise en question et soif de réussite, Pierre-Olivier Gianotti revient sur son expérience de jeune pâtissier en Corse.



- D'où te viens cette passion pour la pâtisserie ?

- J'ai beaucoup vu ma mère faire des gâteaux, des canistrelli, des panette. Je l'ai toujours aidé et j'aimais beaucoup cela. Elle a souvent été ma source d'inspiration. A 15 ans, quand j'ai dû choisir quoi faire à l'école c'était une évidence, j'ai commencé un CAP pâtisserie à Bastia. Après son obtention puis j'ai eu un CAP chocolatier.



- Il y a des chefs qui t'inspirent ?

- Bien sûr et ils sont nombreux. Les fruits sculptés que je réalise sont inspirés du champion du monde de pâtisserie, Cédric Grolet mais j'essaie de m'en éloigner. Sinon, j'aime beaucoup Karim Bourgi et Amaury Guichon.



) Tu joues beaucoup sur l'esthétique de tes gâteaux c'est important pour toi ?

- J'accorde une grande importance à la présentation mais aussi à la qualité des produits que j'utilise. Au début, j'avais misé sur le gâteau fruit pour me faire connaître. La tarte aux citrons meringuée a elle aussi une forte identité. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois sur Instagram. En fait, c'est sur les réseaux sociaux qu'on se fait remarquer et pour moi ça a marché de suite.



- Il y a eu des moments difficiles ?

-Oui comme dans tous les parcours je pense. Pendant toute mon adolescence j'étais en apprentissage à Bastia chez Gourmandine. Là-bas, j'ai beaucoup appris, mais c'était très dur. Cétait difficile au début quand mes copains venaient acheter des croissants en sortant de boîte alors que moi je bossais déjà depuis 4 heures du matin. Même sur le plan sentimental... Allez expliquer à une fille de 16 ans qu'à partir d'octobre, pour le début des fêtes, on va plus pouvoir se voir, je savais que c'était une période où j'allais me faire larguer... Je n'ai pas eu de jeunesse pour la pâtisserie mais aujourd'hui je ne regrette pas.



- Après ton apprentissage tu es parti aux Etats-Unis pourquoi ?

- Après sept ans comme apprenti, j'étais arrivé à un stade où j'étais presque dégoûté de la pâtisserie. J'avais besoin de changer d'air, alors je suis parti dans le Colorado à Denver. Là-bas, j'ai commencé à travailler dans une petite pâtisserie familiale. Je faisais entre 1 200 et 1 500 macarons par semaine. La mentalité était vraiment différente. J'ai appris une nouvelle façon d'entreprendre, les américains savent se vendre, ils n'ont honte de rien. Après sept mois aux Etats-Unis j'étais prêt à ouvrir Dolce Creazione et c'est ce que j'ai fait.



- Il y a un ingrédient que tu préfères utiliser ?

Le chocolat.



- Selon toi que faut-il pour être un bon pâtissier ?

- Sans hésiter être propre. On m'a toujours dit "On reconnaît un bon pâtissier à la propreté de son sol."