Bastia : Les collections de presse anciennes de la Bibliothèque patrimoniale Tommaso-Prelà numérisées accessibles au public

Philippe Jammes le Mardi 21 Octobre 2025 à 14:30

Ce mercredi, à la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, Arnaud Dhermy, chef de la mission de la coopération régionale à la Bibliothèque nationale de France, a présenté la 1ère étape de la numérisation des journaux corses d’avant 1940. Une richesse, des trésors à découvrir d’ores et déjà sur le site « Gallica », la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires qui offre un accès libre et gratuit à plusieurs millions de documents numérisés de toutes époques et de tous supports.