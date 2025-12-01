Bastia : Lancement des festivités de la Sant’Andria

Pour sa 10e édition, la Ville de Bastia poursuit la mise à l’honneur de la Sant’Andria, fête traditionnelle corse qui célèbre le 30 novembre le passage de l’automne à l’hiver autour de valeurs fortes telles que le partage, la solidarité et la convivialité. À cette occasion, la ville propose une grande action de solidarité et un programme d’animations gratuites destinées à tous les publics pour découvrir ou redécouvrir cette coutume célébrée chaque fin novembre.



« Comme tous les ans, la municipalité de Bastia fête la Sant’Andria dans un esprit de partage puisque nous allons avoir à partir de ce mercredi de nombreux points de collecte* sur la ville où les gens pourront amener des denrées qui seront ensuite redistribuées aux différentes associations caritatives** », souligne Mattea Lacave, adjoint au maire de Bastia, déléguée à la culture. « Les enfants sont associés à cette manifestation et le petit train va passer dans une quinzaine d'écoles pour recueillir des denrées alimentaires. Sant’Andria est une fête placée sous la thématique du partage pour faire prendre conscience que pas loin de nous, il y a des gens qui sont dans le besoin ».



Dans la quinzaine d’écoles bastiaise, les enseignants s'impliquent avec beaucoup de cœur dans cette journée en récoltant les denrées mais aussi en apprenant aux élèves une chanson dédiée au bon saint. « Cette année il y aura une petite nouveauté puisque la municipalité distribuera aux élèves un CD produit par Féli et Tito Limongi, avec un petit guide pédagogique comprenant texte de la chanson en corse avec traduction en français, des photos et vidéos illustrant la célébration, ainsi qu’un lexique associé. Il contient également deux vidéos contant l’histoire de Sant’Andria en corse et en français, des illustrations à colorier pour travailler le vocabulaire, un masque de Puppeppu à découper, les accords musicaux, des versions playback et karaoké, ainsi qu’un puzzle du texte de la chanson. Toujours pour les enfants, il y aura aussi un spectacle proposé par Anaïs Gaggeri et Daniel Vincensini intitulé « Trè fole macagne per i zitelli. Dans cette période anxiogène il est important de rappeler nos valeurs de solidarité, de cœur », explique Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique éducative, à la jeunesse et à la petite enfance.



Mais ce mercredi 12 novembre, ce sont une vingtaine d’adhérents de l’atelier Cyberbase de la Maison des quartiers sud qui ont été sensibilisés à cette fête de la solidarité par Rumanu Giorgi, chargé de mission langue et culture corses à la mairie de Bastia. «Mon action intervient dans le cadre des ateliers numériques de cette cyberbase, des ateliers qui, animés par les médiateurs de la maison des quartiers, se déroulent tous les mercredis matins avec à chaque fois un thème en rapport avec l’informatique. Aujourd’hui je leur fais découvrir ou re-redécouvrir les traditions de la Sant’Andria. Comment une tradition rurale, de village, peut devenir aussi une fête en ville avec son caractère social, solidaire, caritatif affirmé », indique-t-il.

