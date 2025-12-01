Bastia : « La mort en Corse » , une conférence de Paul Simonpoli

CorseNetInfos
Philippe Jammes le Jeudi 30 Octobre 2025 à 11:33

Dans le cadre de ses animations mensuelles, l’association Musanostra propose ce jeudi 30 octobre à 18h30 place Vattelapesca, à Bastia, une conférence de Paul Simonpoli sur le thème de son dernier livre : « La mort en Corse ».



Paul Simonpoli, docteur en ethnologie, a été conservateur en chef du Patrimoine au Parc Naturel Régional de Corse. Il est l’auteur d’ouvrages de référence sur la Corse comme « Arburi, arbe, arbigliule », un recueil de savoirs populaires sur les plantes sauvages en Corse, publié en 1985, ou « La chasse en Corse » en 1995. Il est également l’auteur du film « Parolle d’eri », coproduction Parc Naturel Régional de Corse/France 3 Corse, une série documentaire sur la culture populaire traditionnelle
Son dernier livre « La mort en Corse » édité par Omi è Lochi est le premier de trois volumes consacrés à ce sujet. En juillet dernier, il avait reçu le Prix MusanostraLa Corse gère la mort à sa manière et, même si les mœurs ont changé, il est intéressant de montrer que cet évènement a été longtemps vécu et géré collectivement.




