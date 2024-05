Bastia : Jean Zuccarelli dresse "un bilan très négatif" des dix ans de mandature nationaliste

Du côté de la collectivité unique, « la responsabilité des exécutifs bastiais sur le plan municipal et régional est extrêmement lourde », affirme Jean Zuccarelli. Et ce, « parce que notre ville n’a pas été défendue ». Il estime que « penser la région comme une entité unique, comme une collectivité complètement concentrée à Ajaccio, qui a déjà des milliers d’emplois publics supplémentaires en sa qualité de capitale régionale, par rapport à Bastia, c’est aggraver une situation qui est extrêmement défavorable à la ville ». Dans le même temps, « les leviers de développement de Bastia n’ont pas été actionnés », et que les deux agglomérations doivent « jouer un rôle similaire au niveau de la Corse. Or, on voit bien qu’aujourd’hui, le poids économique de Bastia qui compensait le poids administratif d’Ajaccio est renié et contesté puisque la municipalité n’a pas été capable de prendre une position sur le port. On a hypothéqué l’avenir économique de Bastia ».



A ces points noirs, s'ajoutent, constate Jean Zuccarelli, les Plans locaux d’urbanisme (PLU) qui consacrent une « priorité aux espaces agricoles. En faire une priorité, quand on sait que ce n’est pas la vocation première de la ville d'être le grenier à blé de la Corse, on comprend qu’il y a une confusion et une erreur de jugement, mais aussi un défaut de vision de cette équipe. Au delà des retard des finances qui ont été complètement grevées par des embauches et une explosion des charges de personnels, on a surtout une absence de vision de ce que peut être l’avenir de Bastia ». Pour lui, cela donne le sentiment que « le maire de Bastia et son équipe sont inconscients de cette situation et très fiers de ce bilan. Ils tuent la ville à petit feu, lentement mais sûrement ».