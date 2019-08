Bastia : Immense succès pour la 4ème édition de « Citatella in Festa » !

Rédigé par Philippe Jammes le Jeudi 15 Août 2019 à 22:04

En ce jeudi 15 août, la municipalité de Bastia avait organisé, pour la 4ème année consécutive, son animation « Citatella in Festa ». Tout au long de la journée place Vincetti et dans le cœur de la Citadelle de nombreuses célébrations, manifestations et animations étaient proposées. Et le public a répondu en nombre. Résumé en images de cette bien belle journée de l’Assomption…

