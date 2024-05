Bastia : Forza Nova mobilisé devant l'office de l'habitat pour « prioriser le logement des compatriotes corses »

« Mettre en exergue la situation du logement, et la non-possibilité des compatriotes corses à se loger. » Tel était l’objet de la conférence de presse organisée par les dirigeants du parti Forza Nova, mardi 28 mai, devant l’Office public de l’habitat Corse de Bastia. Au côté de Christophe Canioni, en tête de liste du parti pour les élections municipales de 2026, se trouvaient également son président Fillipo de Carlo et Jean-Antoine Giacomi, son vice-président. Tous souhaitent, à l’unisson « porter à la connaissance de nos compatriotes, ce qu’il se passe en matière de logement ». Au pied de l’immeuble bastiais, Christophe Canioni pointe notamment des « carences » de la part de la municipalité de la ville, « qui ne fait pas le nécessaire ».



« Chacun peut le constater, les franges les plus précarisées de notre peuple ont de plus en plus de mal à se loger », annonce Christophe Canioni en préambule. Et d’assurer notamment qu’à Bastia, 1 900 foyers, majoritairement composés de familles monoparentales, ou de jeunes couples corses sont en attente d'un logement social. « On le voit clairement, nous avons des logements sociaux qui sont attribués à une population continentale et extraeuropéenne, au détriment du peuple autochtone qu’est le peuple corse », fustige Fillipo de Carlo. De son côté, le candidat à l’élection municipale de 2026 met en cause « une politique globale délibérée de Grand Remplacement menée par le régime de Paris et déclinée localement ». Le leader du parti y voit une volonté de « mixité sociale », mise en place par le biais du Droit au logement opposable (DALO) et de Solidarité et renouvellement urbain (SRU). Ces dispositifs auraient pour dessein « la marginalisation » et la « dilution » du peuple corse sur sa terre.