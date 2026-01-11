Bastia - Feu de détritus et d’encombrants à Lupino
La rédaction le Dimanche 11 Janvier 2026 à 18:48
Les sapeurs-pompiers de Bastia sont intervenus ce dimanche vers 15 heures, place Claude-Papi à Lupinp, pour éteindre un feu de détritus et d’encombrants qui s'était déclaré à proximité immédiate des bâtiments.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Par mesure de sécurité, une reconnaissance a ensuite été effectuée au moyen de l’échelle aérienne, afin de vérifier l’état de la façade et s’assurer de l’absence de propagation ou de points chauds résiduels.