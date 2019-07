Bastia : Exposition et atelier BD avec Léa Mazé

Léa Mazé, après avoir obtenu son diplôme de DMA Cinéma d’Animation avec la mention Excellence à l’école Estienne en 2011, poursuit ses études en bande dessinée et obtient son DMA Illustration. Son projet d’étude s’intitulait à cette époque L’Âge de raison, qui deviendra finalement Nora. C’est à tout juste 26 ans qu’elle publie ce premier ouvrage dont les dessins sont d’une qualité déconcertante et les textes d’une incroyable finesse. Une auteure au talent déjà incontestable.

Le premier tome de sa série Les Croques a remporté le prix jeunesse ACBD 2018

En partenariat avec la Médiathèque Barberine Duriani de l’Alb’Oru, cette exposition présente, jusqu’au 31 juillet, des planches originales des albums Les Croques (Éditions de La Gouttière) et Elma (Dargaud). La jeune dessinatrice a aussi animé un atelier bande dessinée : « Comment créer son personnage de BD » – Peureux ou téméraire, joyeux ou taciturne, timide ou volubile… Comment le tempérament d’un personnage peut être mis en relief par le dessin ?

Une vingtaine d’enfants y ont participé.

CNI s’est joint à eux…