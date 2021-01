Bastia Eterna : une jeune association pour "faire vivre et transmettre l’anima bastiaccia"

Comment est née l’idée de ce mouvement associatif ?

- Le projet est né d’un constat simple : il y a à Bastia des jeunes motivés, talentueux, passionnés, qui ont envie de s’impliquer dans la vie de leur ville, d’y trouver leur place ; et finalement de contribuer à faire que Bastia soit une ville dynamique où l’on se sent bien, dans laquelle on peut s’épanouir. On voulait trouver un moyen de faire vivre et de transmettre l’anima bastiaccia, celle qui nous unit aussi différents que l’on puisse être, tout en étant créatifs, ambitieux et force de proposition. Cette réflexion a été initiée dans un contexte de crise particulièrement anxiogène pour tous dans lequel la solidarité, la proximité, le lien social et le vivre ensemble résonnent particulièrement comme une nécessité.

Alors à force de discussions, de rencontres, on a cherché la structure qui convenait le mieux pour développer nos idées, nos envies. Bastia Eterna est née et le cercle s’est élargi progressivement. Nous espérons que notre démarche continuera de plaire aux jeunes et que chacun aura envie de venir enrichir le projet avec sa personnalité, sa trajectoire, ses idées.





- Ce projet s’articule autour d’une trame, expliquez nous…

- Avec Bastia Eterna, ce que nous voulons c’est proposer aux jeunes bastiais un cadre de création et de propositions pour dynamiser la ville. Nous voulons contribuer à construire le Bastia de demain tout en ravivant des éléments de vie, de proximité, qui se sont perdus et aussi finalement donner à voir toute la richesse humaine et culturelle que l’on a déjà sous les yeux. Le projet est donc évolutif mais à partir de cette grande idée nous avons dessiné une trame en plusieurs axes :

Tout d’abord, nous voulons dynamiser le quotidien des Bastiais en créant des événements festifs et culturels. Il y a là un vaste projet dont la Fiera di Bastia pourra être l’événement fondateur. Ensuite, nous avons à cœur de développer le lien entre les quartiers notamment avec la création d’événements sportifs comme pourrait l’être des tournois de foot inter-quartiers par exemple. Aussi, nous souhaitons favoriser le sentiment d’appartenance à la ville pour que notre génération et les suivantes puissent s’inscrire dans une dynamique culturelle et sociale qui ne soit plus seulement un récit mais une réalité. Nous pensons par exemple à raviver la fête de la Sant’Andria. Enfin, nous voulons faire connaître Bastia en s’ouvrant sur la Méditerranée et au-delà avec ceux qui partagent un destin commun avec notre île. Cela pourra passer par des échanges musicaux, patrimoniaux. Nous avons beaucoup de choses à transmettre à travers l’histoire de la ville, son âme, sa jeunesse et nous souhaitons également nous enrichir d’autres initiatives qui sont semblables à la nôtre. Nous sommes ouverts, motivés, et nous avons la conviction qu’avec Bastia Eterna nous pouvons rêver à beaucoup de choses, des actions accessibles, qui favorisent le vivre ensemble et qui créent des moments de bonheur.





- Avez vous été approché par les instances locales (Mairie, autre associations) ou départementales (Collectivité de Corse) ?

- Depuis le lancement, certains élus se sont manifestés pour nous féliciter. Pour le moment, nous avons eu des discussions informelles avec l’adjoint chargé de la délégation jeunesse à la mairie de Bastia. Ces échanges sont importants pour nous tout simplement car c’est une initiative qui naît à Bastia, pour Bastia et sa jeunesse mais aussi parce que nous souhaitons porter un large programme d’actions. Les retours sont motivants, nous savons que nous pourrons trouver une oreille attentive chez tous ceux qui, au niveau institutionnel, font en sorte de créer un cadre favorable à l’épanouissement des jeunes et qui encouragent ce type d’initiative.





- Vous avez fait le choix d’une structure associative…

- Le milieu associatif a son rôle à jouer dans l'épanouissement des jeunes à Bastia et en Corse, ce qui n'enlève rien à l'importance de l'action politique. Nous nous inscrivons dans la lignée d’autres associations qui ont eu envie, comme nous, de dynamiser la ville, et nous souhaitons prendre notre place dans ce tissu associatif. À Bastia ce tissu est dense, qualitatif, et nous voulons ouvrir le dialogue avec d’autres associations qui portent des actions culturelles, musicales, sportives dont nous pourrons nous enrichir et avec lesquelles nous pourrons créer.

Cela dit, à ce stade, notre objectif principal reste de faire agréger les jeunes au projet Bastia Eterna et de préparer au mieux l’événement de présentation du projet qui aura lieu le 21 février prochain !