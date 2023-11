Bastia : "Entre les Mains de Barbe Bleue", le théâtre pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Adresse : rue Sainte Thérèse, École Amadei Paese Novu, 20600 Bastia

Tél. : 04 95 33 43 25

Fax : 04 95 33 43 25

Horaires : Mercredi, 3 permanences de 9h00 à 12h00 (1 permanence téléphonique et 2 permanences physiques).

​Le CIDFF de Haute-Corse, association agréée par l’État, joue un rôle crucial en fournissant écoute, information, accompagnement et orientation lors d’entretiens individuels ou en groupe. Cette structure intervient dans des domaines variés tels que l’accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, l’emploi, la formation, la vie familiale, la parentalité, l’éducation, et la citoyenneté.L'équipe du CIDFF, présente à Bastia, Corté, Ghisonaccia, L'Ile Rousse, Moriani, Ponte-Leccia, est composée de professionnels tels que des juristes, des psychologues, des conseillers en économie sociale familiale, des conseillers en conjugalité et parentalité, ainsi que des conseillers en insertion professionnelle. Les services sont gratuits, anonymes, et disponibles sur rendez-vous.