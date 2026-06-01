Bastia - Duie canzonette avec Jean-Antoine Ferrali

Son chemin artistique dépasse largement le cadre des scènes locales. Il a notamment participé à l’aventure des Nouvelles Polyphonies Corses, formation qui a marqué un tournant important dans la diffusion du chant insulaire, jusqu’à des événements de portée internationale comme l’ouverture des Jeux olympiques d’Albertville en 1992. Cette expérience a inscrit son travail dans une dynamique collective reconnue bien au-delà de la Corse.



À Bastia, il demeure un artiste régulièrement présent sur scène, avec des concerts qui mêlent répertoire lyrique et couleurs méditerranéennes. Son passage au théâtre Sant’Angelo le 14 juin dernier a été particulièrement remarqué, porté par une interprétation maîtrisée et une vraie proximité avec le public.



Il participe également de façon régulière aux Scontri Culturali di Cathy, ce qui témoigne de son attachement à la langue corse et de sa capacité à s’exprimer avec naturel dans cet espace culturel et linguistique. Cette présence confirme une dimension essentielle de son identité artistique, un lien vivant entre chant, langue et transmission.



Alliant tradition et ouverture, Jean-Antoine Ferrali incarne ainsi une continuité musicale qui relie le patrimoine vocal corse aux scènes contemporaines, sans jamais perdre le sens de ses racines.