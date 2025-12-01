Bastia : CINEMUSA revient du 10 au 19 décembre pour rapprocher littérature et cinéma

Porté par l’association Musanostra, l’événement repose sur un principe simple : proposer une approche transdisciplinaire de la culture en confrontant œuvres littéraires et adaptations cinématographiques. « La littérature se vit comme un cadeau », souligne Marie-France Bereni Canazzi, responsable de l’association, qui précise : « Il s’agit d’aborder des thèmes sociaux, politiques et historiques autrement. Le cinéma permet un autre regard sur les œuvres. »
Créé il y a dix-sept ans par une poignée de passionnés, CINEMUSA poursuit le même objectif : faire circuler les publics, du cinéphile au lecteur, en passant par les curieux. L’édition 2025 s’appuie sur le soutien de plusieurs partenaires, dont la Collectivité de Corse et la Ville de Bastia, avec une programmation annoncée comme éclectique : rencontres avec des auteurs, projections, cafés littéraires, conférences et ateliers d’écriture.
Parmi les temps forts annoncés, la projection exceptionnelle du film « Matteo Falcone », inspiré de l’œuvre de Mérimée et tourné en Corse il y a près d’un siècle, sera suivie d’un débat sur la représentation de la Corse dans la littérature et le cinéma. L’écrivain Pascal Malosse proposera également une transposition du roman « Shining » de Stephen King, avant un café littéraire consacré aux adaptations de livres à l’écran.
Des projections destinées aux scolaires sont également prévues dans deux salles bastiaises, Le Studio et le Régent, autour de grandes œuvres du cinéma liées à la littérature.
En rapprochant écrivains, cinéastes et spectateurs, CINEMUSA entend continuer à faire vivre la culture sous une forme accessible, ouverte et vivante.
Le programme
Du 11 au 16 décembre : conférences, débats et cafés littéraires
Mercredi 11 décembre – 16h30 – Cinéma Le Studio
Projection du film Matteo Falcone (film projeté seulement deux fois en 100 ans)
Suivie d’un débat : « La Corse des romanciers du XIXe siècle au cinéma » Avec Valérien Bonnot Gallucci et Kevin Petroni
Jeudi 12 décembre – 16h30 – Cinéma Le Studio
Présentation par l’écrivain Pascal Malosse de la transposition du roman Shining de Stephen King
Jeudi 12 décembre – 18h30 – Local Musanostra (7 place Vattelapesca)
Café littéraire : « Livres / films : l’impossible pari ? »
Auteur invité : Pascal Malosse
Lundi 16 décembre – 17h30 – Local Musanostra
Atelier d’écriture animé par Elisa Allari
Du 15 au 19 décembre : projections (dont séances scolaires)
Cinéma Le Studio
Infos pratiques
- Lundi 15 décembre – 9h : Les Tourmentés – Lucas Belvaux
- Mardi 16 décembre – 9h : The Truman Show – Peter Weir
- Jeudi 18 décembre – 14h : Beaucoup de bruit pour rien – Kenneth Branagh
- Vendredi 19 décembre – 9h : The Truman Show – Peter Weir
- Lundi 15 décembre – 14h : Jean Valjean – Éric Besnard
- Mardi 16 décembre – 16h : L’Étranger – François Ozon
- Mercredi 17 décembre – 9h : Chien 51 – Cédric Jimenez
- Jeudi 18 décembre – 9h : Bienvenue à Gattaca – Andrew Niccol
- Vendredi 19 décembre – 9h : Les Choses humaines – Yvan Attal
- Entrée libre et gratuite
- Renseignements : www.musafestivals.com
