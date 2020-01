Bastia, Ajaccio et Figari dans le top 10 des villes où on a loué le plus de voitures en 2019

Maria Bettina Colonna le Jeudi 16 Janvier 2020 à 13:23

L’heure est au bilan pour Carigami, site comparateur de location voiture, qui dresse un panorama des destinations françaises et mondiales dans lesquelles les Français ont loué le plus de voitures en 2019.

On y aperçoit une stabilité depuis 2017, avec en tête la France comme pays le plus plébiscité, suivie des Etats-Unis et du Portugal.

La Corse est très sollicitée, avec trois destinations dans le top 10 : Ajaccio (4ème), Bastia (6ème) et Figari (10ème). Et c'est toujours dans l'extreme sud de l'ile où l’on réserve le plus tôt sa voiture.



Paris reste la ville au départ de laquelle le plus grand nombre de véhicules est réservé. Marseille repasse à la deuxième place, devant Nice, comme en 2017. Trois villes corses sont, comme l'année dernière, dans le palmarès des villes où on a loué le plus de voitures avec Ajaccio en quatrième position, devant Bastia (6ème place) et Figari qui ferme ce top 10;

Le tarif moyen d’une semaine de location en France a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 210€ en 2018, à 212€ cette année.

La durée de réservation est moins importante qu’en 2018 : les Français ont loué un véhicule pendant 5,7 jours en moyenne en 2019, contre 6,1 jours l’année dernière. Cette tendance est particulièrement visible en Corse où la durée moyenne de location diminue d’un jour : 8,4 jours de location en 2019 dans les cités corses contre 9,2 jours l’an dernier.

Même constat en Outre-Mer : alors que les Antilles ont seulement perdu une demi-journée de location, la Réunion a été plus impactée : elle perd 2,5 jours de location en moyenne, passant de 10,7 jours de location en 2018 à 8,4 jours cette année. L’explication principale reste la maîtrise de l’augmentation du coût des vacances.

Selon les destinations, les Français réservent plus ou moins à l’avance. C’est toujours en Corse, à Figari, que l’on réserve le plus tôt (58,4 jours en moyenne), et à Rouen que l’on se décide à la dernière minute (10 jours à l’avance).







