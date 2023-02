Bastia : A Fratellanza aide tous ceux qui sont dans la précarité à "retrouver leur dignité"

Dans l’une des pièces du local, peu avant midi, un petit groupe s’est constitué devant la télévision. Julien et Hamza, deux habitués des lieux, taillent le bout de gras en regardant un film d’action. « C’est Snatch, avec Brad Pitt », lancent-ils d’une seule voix. Tout sourire, ils sont en terrain connu. « On est une grande famille ici. Quand on a de mauvaises périodes, on sait qu’on peut venir, et qu’on aura tout ce dont on a besoin », explique Julien. « Hier il a plu, où tu veux aller quand il pleut ? Donc on a passé la journée ici, on a pris un café, on a regardé la télé... » Actuellement sans emploi, tous deux attendent impatiemment la pleine saison, synonyme d’embauche massive. « On peut tout faire, la plonge, les chantiers, les jardins... »



C’est d’ailleurs la seconde mission de l'association A Fratellanza : accompagner son public vers l’insertion ou la réinsertion. « Ça peut être simplement de réapprendre à manger, à se comporter, à avoir des règles, un cadre », décrit Philippe Marcelli. « Quand des gens perdent tout repère, il faut parfois les aider à changer leur façon de parler, de regarder… » Les employés du centre d’accueil fournissent également un appui administratif, qui peut s’avérer indispensable pour trouver un emploi.