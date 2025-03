Bastia - 17 élèves de l'école Marie Reynoard en immersion chez un éleveur ovin de Lucciana

C’est chez Yves Albertini, éleveur ovin sur la commune de Lucciana à La Marana, que les 17 élèves de l'école Marie Reynoard de Bastia ont posé leurs cartables le temps d’une matinée. Loin des salles de classe, ils ont assisté à une démonstration de la traite des brebis et ont découvert les étapes de production d’un élevage ovin. Un moment fort a été la rencontre avec les agneaux, que certains élèves ont pu porter.

"C’est comme une peluche !" s’est exclamé l'un d'entre eux, émerveillé par cette expérience inédite.

Pour Yves Albertini, ces visites sont essentielles : "Sensibiliser les jeunes à l’agriculture est primordial, surtout pour faire perdurer nos traditions et valoriser notre travail" estimait-il au milieu des enfants, tous suspendus à ses explications.





Un projet éducatif structurant

Agri Natura ne se limite pas à une simple sortie scolaire. Il s’inscrit dans une dynamique plus large, incluant des ateliers pédagogiques, la mise en place de jardins éducatifs et des rencontres avec des professionnels du secteur agricole.

Ce projet, mené par Émilie Ceccarelli du Point Accueil Installation de Corse des Jeunes Agriculteurs de Corse, est réalisé en collaboration avec des partenaires engagés, comme la Chambre d’Agriculture de Corse, le lycée agricole de Borgo, ainsi que des enseignants et des agriculteurs passionnés, comme Yves Albertini. Le soutien financier et technique de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) renforce la portée et l’impact de cette action auprès du jeune monde scolaire en le reconnectant au monde agricole, à l’alimentation et à la nature.



Un véritable tremplin pour les élèves

En les sensibilisant à l’agriculture locale, ce programme ouvre de nouvelles perspectives aux élèves. Certains envisagent désormais des parcours en lien avec l’environnement et l’agriculture. Plus largement, cette initiative s’inscrit dans une démarche de justice sociale et d’éducation à la citoyenneté, en offrant un accès équitable à la découverte des savoir-faire locaux.

Il s'agit là d'un incontestable bon point à mettre à l'actif du Point Accueil Installation et des Jeunes Agriculteurs de Corse.