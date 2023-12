Bastia : les élèves de l’école Venturi-Gaudin inaugurent leur aire marine éducative

Elargir leurs horizons par la transmission et le dialogue

Aidés de différents partenaires comme le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) U Marinu, le laboratoire Stella Mare, rattaché au CNRS, le club de plongée Marine Diving Center, les enseignants auront principalement pour objectifs, à raison d’une mise en situation sur site environ toutes les six semaines, de former les plus jeunes au développement durable, de les reconnecter, non seulement à la nature mais aux particularités de leur territoire, mais aussi d’élargir leurs horizons en développant, par exemple, leurs capacités de transmission et de dialogue, entre eux, bien évidemment, mais aussi avec tous les acteurs concernés comme les usagers, les pêcheurs, les scientifiques et gestionnaires d’espaces naturels. D’autant qu’ils auront aussi pour tâche d’ouvrir la voie aux autres enfants qui prendront leur suite dans les années à venir. « Il s’agit d’un travail transdisciplinaire à partir duquel nous allons produire des écrits et créer des podcasts », se réjouit déjà Audrey Graziani.

En attendant, les enfants prennent leur marque dans cet environnement devenu leur petit royaume. Depuis le mois de septembre, en effet, les élèves ont déjà visité régulièrement le site pour y poser leur diagnostic et définir les actions qui pourront y être menées afin d’améliorer le cadre. Et déjà, les constats et les idées ne manquent pas : « Nous avons effectué une visite en novembre et nous avons été frappés par les dégâts causés par la pollution, confessent, avec une maturité surprenante, les jeunes éco-délégués, Tony Pardies-Colombani, Romane Franconieri-Tollaini, Anna-Mélodie Barque et Alexandre Baldrichi, chargés de représenter leurs condisciples. Nous voulons faire installer des poubelles et faire réaliser un nettoyage régulier de la zone ; il faut aussi veiller aux différentes sources humaines de pollution et de détérioration, tels que les déchets rejetés par les bateaux ou les traces d’hydrocarbures, mais aussi à la qualité de l’air ; nous pensons qu’il faudrait aussi rajouter des bancs et prévoir des endroits sécurisés où l’on pourrait laisser son vélo quand on se promène ».

Des idées à foison, comme on le voit, frappées de bon sens et de pragmatisme, à mettre en perspective à l’aune des travaux d’aménagement du Vieux-Port, si cher au cœur des Bastiais, et dans la continuité, notamment, des voies douces du Spassimare et de l’Aldilonda.