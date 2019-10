Bastia : Succès pour le tournoi de hand d’Octobre Rose

Philippe Jammes le Dimanche 27 Octobre 2019 à 14:24

Comme tous les ans, dans le cadre d’octobre Rose, le Bastia Handball organisait samedi au Cosec de l’Arinella son traditionnel tournoi qui cette année, encore, a remporté un vif succès avec pas moins de 15 équipes en lice: Mairie de Bastia, Impôts, CAB, Patrimonio, Journalistes, équipes de jeunes, équipes de filles …



Un bien joli événement sportif et solidaire qui a permis de récolter une somme rondelette que les dirigeants du BHB, René Mattei, président, Eric Orsatelli, trésorier, Maryline Demasi, communication …. ont aussitôt remis au Dr Joseph Orabona, président de la CRCDC-Corse (Centre de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse), somme qui sera ajoutée au montant des autres manifestations et partagée entre la Marie-Do et la Ligue contre le Cancer.



