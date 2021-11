Bars et restaurants fermés à 1 heure, marchés de Noël, événements festifs : des nouvelles mesures déployées en Corse-du-Sud

A la veille d'une conférence de presse lors de laquelle les autorités sanitaires et les préfets de deux départements devraient annoncer des mesures pour freiner cette cinquième vague de Covid, le préfet de région a annoncé, jeudi 25 novembre, de nouvelles règles valables en Corse-du-Sud qui entreront en vigueur samedi 27 novembre jusqu’au 8 janvier 2022 inclus.



Fermeture des bars et restaurants à 1 heure

Les bars et restaurants ferment à 1h du matin, le port du masque est obligatoire dès 12 ans sauf pendant les moments de consommation assis ;



Marchés de Noël

Il a été demandé à tous les maires et organisateurs privés de marchés de Noël dans le département de déclarer au préalable en préfecture leur marché, d’en contrôler les accès pour vérifier le passe sanitaire et de faire respecter le port du masque en son sein. Pour rappel, le port du masque reste obligatoire pour les manifestations sur la voie publique (déclarées ou non), aux abords et à l’intérieur des aéroports.





Déclarations des évènements festifs, familiaux ou religieux

Tousles évènements festifs ou familiaux (notamment les baptêmes, mariages ou fêtes d’anniversaire) de plus de 50 personnes dans tous les ERP, fermés ou de plein air (bars, restaurants, paillotes, salles d’hôtel, salles polyvalentes, y compris les terrasses) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les organisateurs doivent contrôler le passe sanitaire ainsi que le port du masque pour les personnes de plus de 12 ans. Ils doivent prévoir que les participants seront assis et servis à table. Ces établissements doivent fermer à 1h du matin au maximum. Même règle pour les processions religieuses rassemblant plus de 50 personnes.



Buvette interdite

Le même principe s'applique pour les évènements sportifs de plus de 50 personnes (compétition, etc.) où sont interdites les buvettes et des espaces réceptifs (loges, club house, etc.) pendant les compétitions sportives/ La consommation de nourriture est aussi interdite aux concerts et festivals, qui doivent faire l’objet d’une déclaration en préfecture. Le public devra être assis et le port du masque sera obligatoire dès 12 ans, les buvettes ou consommation de boisson et de nourriture sont interdits.



Au cinéma, en cas de vente de nourriture ou de boissons (popcorn, sodas, friandises,etc.) au sein de l’établissement : les spectateurs devront occuper un siège sur deux, même s'ils font partie d'un même cercle familial ou amical. Cette contrainte ne s’appliquera pas en l’absence de vente de tels produits et d’interdiction de consommation par l’exploitant.