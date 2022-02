Baromètre des villes cyclables : la Corse sur la mauvaise piste

La Corse reste globalement mal classée, s’agissant de l’usage du vélo. Malgré les efforts déployés par plusieurs municipalités pour favoriser sa pratique, la route à parcourir reste longue, selon les résultats du 3e baromètre des villes cyclables de la FUB (Fédération des usagers de la Bicyclette).



Lancée en novembre 2021, cette enquête, qui permet aux adeptes du vélo d’évaluer les conditions de déplacement dans leur ville, indiquerait que la pratique du vélo sur l'ile serait plutôt défavorable aux cyclistes.



1 176 contributeurs ont donné leur avis sur la pratique du vélo dans cinq communes corses en prenant en compte plusieurs critères tels que le confort, la sécurité, le stationnement, les efforts de la ville, qui sont notés sur une échelle qui va de A (excellent) à G (très défavorable).



Bastia et Bonifacio peuvent mieux faire



Classées orange et notée F, Bastia est à la 49e place du classement national avec une moyenne pas encore suffisante (2,39) même si les contributeurs reconnaissent les efforts de la ville jugés encore insuffisants.

Bonifacio est la commune corse a avoir la moyenne, avec 2,51 points sur 5, elle est en tête du classement régional.





Ajaccio, Calvi et Prunelli-di-Fium'o-Orbu dans le rouge



Et puis il y a trois communes classées rouge, notée G, la note la plus basse comme Ajaccio, Calvi et Prunelli-di-Fium'Orbu. Dans les 3 communes, selon les contributeurs, les itinéraires cyclables sécurisés sont insuffisants ou inexistants.

Un résultat à nuancer dans certaines situations, car la topographie de ces communes ne permet pas forcément une pratique aisée du vélo.