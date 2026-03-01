Balagne : au lycée, les élèves valorisent les producteurs locaux avec “I Nostri pruduttori sò attalenti”

Pour donner corps à cette démarche, plusieurs producteurs emblématiques du territoire avaient répondu présents, la charcuterie de Pierre-Louis Pistorozzi, huile d’olive de Joseph Murati, vins du Clos Culombu avec Étienne Suzzoni, fromages de Nicolas et Marie-Ange Maniccia, pain de la boulangerie Granu Grossu, légumes issus du jardin partagé de Lozari, veau corse de Jean-Marc Nobili ou encore miels de Bruno Alberti.Tous sont venus partager leur savoir-faire, mais aussi leur vision d’un métier ancré dans le territoire. Apiculteur au barrage de Codole, Bruno Alberti a suscité la curiosité des élèves.

« Ils s’intéressent vraiment à la manière dont on produit, au côté naturel. On parle de pollen frais, de miel, mais aussi de produits dérivés comme le vinaigre de miel. Par exemple, pour en faire, il faut d’abord produire de l’hydromel, puis le laisser se transformer. Certains utilisent ces produits en cuisine, d’autres en apithérapie », détaille Bruno Alberti, apiculture soulignant la richesse et la diversité des usages.









Une immersion concrète pour les élèves

En cuisine comme en salle, les élèves des filières “Organisation et production culinaire” et “Commercialisation et services en restauration” ont assuré l’ensemble de la prestation. De la transformation des produits à leur mise en valeur, ils ont pu confronter leurs apprentissages à la réalité du terrain.

Lara, élève en seconde hôtellerie, retient avant tout l’échange humain. « Rencontrer des producteurs comme ça, ça permet d’apprendre plein de choses que je ne savais pas du tout. Et puis ça fait plaisir de pouvoir discuter avec eux. Ça nous aide aussi pour répondre aux clients, parce qu’ils nous demandent souvent si on connaît bien les produits, les vins ou la charcuterie».

Au-delà des compétences techniques, c’est donc toute une culture professionnelle qui se construit ,la connaissance des produits, capacité à en parler, et compréhension de leur rôle dans l’expérience client.

Autant d’intervenants venus rappeler l’importance de ces filières dans un territoire où tourisme et production locale sont étroitement liés.

