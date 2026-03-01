Balagne : au lycée, les élèves valorisent les producteurs locaux avec “I Nostri pruduttori sò attalenti”

À l’origine de cette initiative, une volonté claire : créer du lien entre formation, territoire et réalité économique.
« Je voulais vraiment faire découvrir aux élèves les produits de Balagne. L’idée, c’était de relier les produits entre eux le pain avec le fromage, l’huile d’olive avec la charcuterie et surtout de leur faire comprendre que le tourisme, ce sont aussi ces produits-là. Quand un visiteur goûte une bonne huile d’olive, un bon vin ou un bon fromage, il garde une image forte de la région », explique Michaël Fizero, professeur au lycée de Balagne en charge du restaurant d'application.
Des producteurs au cœur de la transmission
Tous sont venus partager leur savoir-faire, mais aussi leur vision d’un métier ancré dans le territoire. Apiculteur au barrage de Codole, Bruno Alberti a suscité la curiosité des élèves.
« Ils s’intéressent vraiment à la manière dont on produit, au côté naturel. On parle de pollen frais, de miel, mais aussi de produits dérivés comme le vinaigre de miel. Par exemple, pour en faire, il faut d’abord produire de l’hydromel, puis le laisser se transformer. Certains utilisent ces produits en cuisine, d’autres en apithérapie », détaille Bruno Alberti, apiculture soulignant la richesse et la diversité des usages.
Une immersion concrète pour les élèves
En cuisine comme en salle, les élèves des filières “Organisation et production culinaire” et “Commercialisation et services en restauration” ont assuré l’ensemble de la prestation. De la transformation des produits à leur mise en valeur, ils ont pu confronter leurs apprentissages à la réalité du terrain.
Lara, élève en seconde hôtellerie, retient avant tout l’échange humain. « Rencontrer des producteurs comme ça, ça permet d’apprendre plein de choses que je ne savais pas du tout. Et puis ça fait plaisir de pouvoir discuter avec eux. Ça nous aide aussi pour répondre aux clients, parce qu’ils nous demandent souvent si on connaît bien les produits, les vins ou la charcuterie».
Au-delà des compétences techniques, c’est donc toute une culture professionnelle qui se construit ,la connaissance des produits, capacité à en parler, et compréhension de leur rôle dans l’expérience client.
Autant d’intervenants venus rappeler l’importance de ces filières dans un territoire où tourisme et production locale sont étroitement liés.
Une vitrine pour les formations du lycée
Le restaurant d’application, ouvert au public sur réservation, constitue un outil pédagogique central, permettant aux élèves de pratiquer dans des conditions réelles tout en valorisant les produits du territoire.
À travers “I Nostri pruduttori sò attalenti”, c’est donc une vision globale qui s’affirme, celle d’un tourisme durable, ancré dans son territoire, où formation, producteurs et professionnels avancent de concert pour transmettre une identité forte et profondément vivante.
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