Municipales. Quelles sont les listes en course en Corse pour ce second tour ?

Ce dimanche, le second tour des élections municipales s’annonce serré dans les sept communes de Corse qui devront retourner aux urnes. D’Ajaccio à Bastia, en passant par Sartène, Cargèse, Ota, Muro et Tox, alliances et retraits ont rebattu les cartes entre les deux tours. Dans plusieurs communes, cette seconde manche devrait se jouer à quelques voix, sur fond de reports incertains et d’une abstention que certains candidats espèrent encore mobiliser.
À Ajaccio, trois listes sont encore en course pour la deuxième manche de ce dimanche. À commencer par « Forza Aiacciu », conduite par Stéphane Sbraggia. Le maire sortant avait rassemblé 37,84 % des suffrages au premier tour. Il s’agira pour lui de conserver son avance sur son principal adversaire, Jean-Paul Carrolaggi. À la tête de la liste d’union nationaliste « Aiacciu Vivu », le conseiller municipal d’opposition a recueilli 26,73 % des suffrages au premier tour et espère bénéficier d’au moins une partie des reports de voix des deux candidats n’ayant pas passé la barre du premier tour : Charlotte Cesari qui conduisait une liste d’union de gauche « A Voci di u Populu », et Pascal Zagnoli qui conduisait l’autre liste nationaliste, Stintu Aiaccinu. Enfin, face à eux les deux favoris de l’élection retrouveront la liste « Gagner pour Ajaccio » conduite par François Filoni et soutenue par le Rassemblement National, Mossa Palatina et l’UDR, qui entend bien faire progresser le score de 18,65% obtenu au premier tour, notamment en mobilisant les près de 14 000 absentionnistes. À noter que les deux listes qui n’ont pas franchi la barre du premier tour ont décidé de ne pas donner de consignes de vote.
À Bastia, ce sont également trois listes sur les sept initiales qui s’affronteront pour ce deuxième tour. Arrivé en tête du premier tour Gilles Simeoni et sa liste « Bastia Inseme » avaient recueilli 35,33 % des voix. Le président de l’Exécutif espère bien creuser l’écart avec ses adversaires et reprendre le siège de Pierre Savelli. Mais face à lui il retrouvera une union entre la liste « Uniti ! » de Julien Morganti qui a recueilli 25,48 % des suffrages, et celle de Jean-Martin Mondoloni, « Bastia da oghje à dumane », qui a rassemblé 11,16% des voix. « Uniti per dumane » est donc mathématiquement en capacité de rivaliser avec la liste nationaliste. Troisième candidat en course, Nicolas Battini et sa liste « Populu di Bastia » avait emporté 16,65 % des suffrages au premier tour. Éliminée à la porte du premier tour, la liste « Bastia in cumunu », portée par Francis Riolacci et soutenue par le Parti Communiste Français ont appelé leur quelques 557 électeurs à se reporter sur la liste « Uniti per dumane » afin de « faire barrage à l’extrême droite » et de sanctionner la majorité sortante. De leur côté, Sacha Bastelica (« Una Via per Bastia – Via Citadina ») et Jean-Michel Lamberti (« Prima i nostri ») qui avait respectivement récolté 6,44 % et 1,03 % des suffrages n’ont pour leur part pas donné de consignes de vote.
À Sartène, quatre candidats s’affrontaient pour ces élections municipales. Christophe Mondoloni et sa liste « Sartè pà fà la campà » ont terminé en tête avec 35,99% des suffrages, soit 873 voix. Derrière lui, Paul-Félix Benedetti et « Aiò Sartinesi » ont obtenu 815 voix, soit 33,59 % des suffrages. Le second tour s’annonce donc serré, d’autant que Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») et Ludovic Cerlini (« Sartè, oghji pà dumani) qui avaient respectivement recueilli 17,81 % et 12,61% des suffrages ont décidé de se retirer sans donner de consignes de vote.
À Cargèse, ce sont trois listes s'opposaient pour ces élections municipales. Jean-Claude Donzella et sa liste « Inseme per Carghjese » sont arrivés en tête du premier tour avec 45,81% des voix, devant Jérôme Alessandri et sa liste « Carghjese Dumane » qui a recueilli 33,9 % des suffrages. Stéphane Zanettacci qui conduisait la liste « Per un avvene cumunu » qui a obtenu 20,29 % au premier tour, a décidé de renoncer sans donner aucune consigne de vote à ses soutiens, mais appelant le futur conseil municipal à « travailler dans l’intérêt des Cargésiens et du village ». C’est donc un duel qui aura lieu ce dimanche.
Tout comme à Ota où le premier tour avait vu s’affronter Toussaint Maranelli pour « Ota-Porto-Nouvelle génération » qui a recueilli 167 voix, Dominique Maranelli et sa liste « Ota-Porto Vivre et agir » qui ont obtenu 163 voix, et Cédric Lunardi avec « Un avenir pour Ota-Porto » qui a pour sa part atteint 99 voix. Dominique Maranelli et Cédric Lunardi ont finalement annoncé faire front uni contre la continuité de la municipalité sortante portée par Toussaint Maranelli.
À Muro, lors du premier tour Christophe Moretti et sa liste « Inseme in paese muru 2026 » avait obtenu 123 voix. Derrière lui, Laetitia Leonetti pour « Muru, oghje è dumane » avait recueilli 102 voix et le maire sortant, Jean-Baptiste Moretti, avec « Muru in core », avait rassemblé 40 voix. Ce dernier a décidé de renoncer.
Enfin Tox, comptait elle aussi trois listes au premier tour : « Tocchisu, una via nova » portée par Brigitte Ottaviani qui a obtenu 38,51 % des voix, « Ensemble pour Tox » de Jules-François Durastanti (37,27 %) et « Aiò tutti » portée par le maire sortant Pascal Chessa (24,22 %). Ce dernier s’est désisté pour le second tour.
À Ajaccio, trois listes sont encore en course pour la deuxième manche de ce dimanche. À commencer par « Forza Aiacciu », conduite par Stéphane Sbraggia. Le maire sortant avait rassemblé 37,84 % des suffrages au premier tour. Il s’agira pour lui de conserver son avance sur son principal adversaire, Jean-Paul Carrolaggi. À la tête de la liste d’union nationaliste « Aiacciu Vivu », le conseiller municipal d’opposition a recueilli 26,73 % des suffrages au premier tour et espère bénéficier d’au moins une partie des reports de voix des deux candidats n’ayant pas passé la barre du premier tour : Charlotte Cesari qui conduisait une liste d’union de gauche « A Voci di u Populu », et Pascal Zagnoli qui conduisait l’autre liste nationaliste, Stintu Aiaccinu. Enfin, face à eux les deux favoris de l’élection retrouveront la liste « Gagner pour Ajaccio » conduite par François Filoni et soutenue par le Rassemblement National, Mossa Palatina et l’UDR, qui entend bien faire progresser le score de 18,65% obtenu au premier tour, notamment en mobilisant les près de 14 000 absentionnistes. À noter que les deux listes qui n’ont pas franchi la barre du premier tour ont décidé de ne pas donner de consignes de vote.
À Bastia, ce sont également trois listes sur les sept initiales qui s’affronteront pour ce deuxième tour. Arrivé en tête du premier tour Gilles Simeoni et sa liste « Bastia Inseme » avaient recueilli 35,33 % des voix. Le président de l’Exécutif espère bien creuser l’écart avec ses adversaires et reprendre le siège de Pierre Savelli. Mais face à lui il retrouvera une union entre la liste « Uniti ! » de Julien Morganti qui a recueilli 25,48 % des suffrages, et celle de Jean-Martin Mondoloni, « Bastia da oghje à dumane », qui a rassemblé 11,16% des voix. « Uniti per dumane » est donc mathématiquement en capacité de rivaliser avec la liste nationaliste. Troisième candidat en course, Nicolas Battini et sa liste « Populu di Bastia » avait emporté 16,65 % des suffrages au premier tour. Éliminée à la porte du premier tour, la liste « Bastia in cumunu », portée par Francis Riolacci et soutenue par le Parti Communiste Français ont appelé leur quelques 557 électeurs à se reporter sur la liste « Uniti per dumane » afin de « faire barrage à l’extrême droite » et de sanctionner la majorité sortante. De leur côté, Sacha Bastelica (« Una Via per Bastia – Via Citadina ») et Jean-Michel Lamberti (« Prima i nostri ») qui avait respectivement récolté 6,44 % et 1,03 % des suffrages n’ont pour leur part pas donné de consignes de vote.
À Sartène, quatre candidats s’affrontaient pour ces élections municipales. Christophe Mondoloni et sa liste « Sartè pà fà la campà » ont terminé en tête avec 35,99% des suffrages, soit 873 voix. Derrière lui, Paul-Félix Benedetti et « Aiò Sartinesi » ont obtenu 815 voix, soit 33,59 % des suffrages. Le second tour s’annonce donc serré, d’autant que Pascal Quilichini (« Anima Sartinesa ») et Ludovic Cerlini (« Sartè, oghji pà dumani) qui avaient respectivement recueilli 17,81 % et 12,61% des suffrages ont décidé de se retirer sans donner de consignes de vote.
À Cargèse, ce sont trois listes s'opposaient pour ces élections municipales. Jean-Claude Donzella et sa liste « Inseme per Carghjese » sont arrivés en tête du premier tour avec 45,81% des voix, devant Jérôme Alessandri et sa liste « Carghjese Dumane » qui a recueilli 33,9 % des suffrages. Stéphane Zanettacci qui conduisait la liste « Per un avvene cumunu » qui a obtenu 20,29 % au premier tour, a décidé de renoncer sans donner aucune consigne de vote à ses soutiens, mais appelant le futur conseil municipal à « travailler dans l’intérêt des Cargésiens et du village ». C’est donc un duel qui aura lieu ce dimanche.
Tout comme à Ota où le premier tour avait vu s’affronter Toussaint Maranelli pour « Ota-Porto-Nouvelle génération » qui a recueilli 167 voix, Dominique Maranelli et sa liste « Ota-Porto Vivre et agir » qui ont obtenu 163 voix, et Cédric Lunardi avec « Un avenir pour Ota-Porto » qui a pour sa part atteint 99 voix. Dominique Maranelli et Cédric Lunardi ont finalement annoncé faire front uni contre la continuité de la municipalité sortante portée par Toussaint Maranelli.
À Muro, lors du premier tour Christophe Moretti et sa liste « Inseme in paese muru 2026 » avait obtenu 123 voix. Derrière lui, Laetitia Leonetti pour « Muru, oghje è dumane » avait recueilli 102 voix et le maire sortant, Jean-Baptiste Moretti, avec « Muru in core », avait rassemblé 40 voix. Ce dernier a décidé de renoncer.
Enfin Tox, comptait elle aussi trois listes au premier tour : « Tocchisu, una via nova » portée par Brigitte Ottaviani qui a obtenu 38,51 % des voix, « Ensemble pour Tox » de Jules-François Durastanti (37,27 %) et « Aiò tutti » portée par le maire sortant Pascal Chessa (24,22 %). Ce dernier s’est désisté pour le second tour.
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