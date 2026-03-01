Municipales. Quelles sont les listes en course en Corse pour ce second tour ?

Manon Perelli le Vendredi 20 Mars 2026 à 19:28

Ce dimanche, les électeurs de sept communes insulaires devront retourner aux urnes pour le second tour des élections municipales. À Ajaccio comme à Bastia, mais aussi à Sartène, Cargèse, Ota, Muro et Tox, retraits et alliances entre les deux tours pourraient bien avoir rebattu les cartes.