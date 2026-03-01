Bastia : Journée d’informations pour les anciens combattants

Philippe Jammes le Samedi 21 Mars 2026 à 09:33

Ce jeudi 19 mars, à la Citadelle de Bastia, s’est tenue une journée d’informations pour les anciens combattants, organisée par l’Union Départementale des associations de combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse, en partenariat avec la CARAC, Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants.