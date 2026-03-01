Municipales de Calvi : recours en justice, la question du corps électoral au cœur des débats

Entouré d’une trentaine de personnes, le candidat malheureux a d’emblée posé le cadre.

« L’objectif de cette conférence de presse est de proposer un éclairage démocratique sur le résultat et sur les perspectives à venir».

Le résultat du scrutin, lui, n’est pas contesté dans son principe. « Aujourd’hui, le résultat est clair […] nous ne sommes pas là pour remettre en cause le résultat de ce scrutin».

Avec 2 136 voix pour Ange Santini contre 1 768 pour sa liste, soit un écart de 368 voix, Jérôme Sévéon reconnaît la victoire de son adversaire. Mais il insiste sur un point central. « Nous souhaitons porter toute notre attention sur la qualité du corps électoral […] sur les 4 900 électeurs inscrits. »



Le poids des procurations et des électeurs “introuvables”

Au cœur de son argumentation, deux éléments majeurs. D’abord, le volume inédit de procurations. « 865 procurations actives au jour du scrutin, dont 400 réalisées dans les quinze derniers jours […] c’est concrètement ça qui a fait la bascule de l’élection».

Un phénomène qui, sans être illégal, interroge selon lui. « La loi est ainsi faite qu’une élection peut basculer sur la base de votes par procuration, mais cela suscite un sentiment moralement légitime d’injustice».

Deuxième point soulevé, la fiabilité des listes électorales.

« Environ 2 000 plis que nous avons envoyés, un tiers nous sont revenus comme n’habitant pas à l’adresse indiquée».

À cela s’ajoute un chiffre avancé comme déterminant. « 916 plis de propagande officielle n’ont pas trouvé de destinataires […] 916 électeurs dont on ne connaît plus la légitimité à apparaître sur le corps électoral».

Pour Jérôme Sévéon, la question est directe.

« Au regard de l’écart de 368 voix, on peut légitimement s’interroger sur la sincérité du scrutin. »



Un recours “par devoir de transparence”

Le candidat affirme avoir officiellement saisi la justice. « Nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif de Bastia sur la base de la défaillance de la tenue du corps électoral».

Il justifie cette démarche comme une responsabilité politique. « C’est notre devoir, notamment vis-à-vis des 1 768 électeurs qui nous ont fait confiance, de faire toute la transparence».

Et insiste sur l’absence de volonté conflictuelle.

« En aucun cas il ne s’agit d’animer une rivalité […] au contraire, si tout est légitime, cela apaisera les tensions».

Avant de conclure sur une ligne politique assumée. « Le fondement même, c’est la transparence et la sincérité du corps électoral, qui feront la sincérité du scrutin municipal ».

