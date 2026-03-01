U tempu in Corsica
Le ciel alterne toute la journée entre nuages et éclaircies. De petites averses peuvent se déclencher sur le relief. Les températures maximales, fraiches le matin, sont stationnaires, variant généralement de 8 à 16 degrés.
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