Balagne : Corbara forme ses citoyens aux gestes qui sauvent avec le SIS 2B

Dès 8 h 30, les dix premiers participants ont été accueillis autour d’un moment convivial avant de débuter une journée dense, alternant théorie et pratique. Comme l’ont précisé les formateurs engagés sur cette session : « Cette formation privilégie la qualité de l’apprentissage et l’interactivité afin de permettre à chacun d’agir lorsque chaque seconde compte. »

Interrogé sur l’intérêt d’une telle formation, le maire Ange Salducci insiste sur son caractère essentiel : permettre à chacun d’acquérir les gestes de base qui peuvent sauver des vies. « Que ce soit en montagne, sur la route ou en bord de mer, il est crucial de pouvoir intervenir rapidement en attendant les secours professionnels », explique-t-il. Cette montée en compétence des citoyens représente un véritable atout pour la commune. « Plus nous avons de personnes formées, plus notre capacité collective à réagir efficacement est renforcée », ajoute-t-il.





Une réserve communale au cœur du dispositif

Corbara peut s’appuyer sur une réserve communale de sécurité civile (RCSC) particulièrement dynamique. Forte d’une dizaine de réservistes, elle intervient régulièrement sur le terrain, notamment dans la prévention des risques et l’assistance aux populations. « Cette réserve existe depuis plusieurs années et bénéficie du soutien constant de la municipalité. Elle joue un rôle fondamental dans notre politique de sécurité », souligne le maire.





Une organisation structurée et des partenaires mobilisés

La formation s’inscrit dans un dispositif plus large d’accompagnement des réserves communales de Haute-Corse. Le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B) a mobilisé deux formateurs expérimentés : le lieutenant Fabrice Agati et l’adjudant-chef Stéphane Aldobrandi. De son côté, l’Union départementale des personnels du SIS (UDPSIS 2B) assure la délivrance des certificats de compétences (PSC), sous la présidence proactive du lieutenant-colonel Thierry Nutti. Une seconde session est d’ores et déjà programmée fin mai, permettant de former progressivement les 20 volontaires inscrits.







Un engagement citoyen face aux défis environnementaux

Au-delà des situations d’urgence du quotidien, cette initiative s’inscrit également dans une logique de résilience des populations, face aux enjeux de sécurité découlant du dérèglement climatique. Les organisateurs, à travers les voix d’Ange Salducci, maire et président de la RCSC, de Jourdan Martelli, chef d’équipe, et de son adjoint Philippe Chambre, ont tenu à remercier les acteurs engagés dans cette action, notamment le président Hyacinthe Vanni et le contrôleur général Pierre Pieri, pour leur soutien.





Former aujourd’hui pour protéger demain

En multipliant les sessions de formation et en mobilisant ses habitants, Corbara démontre qu’une commune, même de taille modeste, peut jouer un rôle déterminant dans la sécurité de tous. À travers cette démarche, c’est toute une culture du secours et de la solidarité qui se construit — un investissement précieux pour l’avenir. A l’issue de cette première journée, la satisfaction était perceptible tant du côté des participants que des intervenants.