BTP en Corse : les professionnels alertent sur une situation « particulièrement grave »

Au mois de janvier les professionnels du bâtiment étaient, déjà, descendus dans la rue (Photo Paule Santoni)
Le ton est solennel et l’alerte se veut sans ambiguïté. Dans un courrier adressé notamment à Gilles Simeoni (1), le collectif Uniti pa l’Avvene dénonce « une situation particulièrement grave » du secteur du bâtiment et des travaux publics en Corse. Depuis plusieurs mois, les entreprises font face à « une dégradation rapide et profonde de leurs conditions d’exploitation ». En cause, une accumulation de facteurs économiques. Le collectif pointe « l’augmentation significative du coût des carburants » ainsi que « la hausse continue du coût du transport maritime », aggravée par le mécanisme européen des quotas carbone. Celui-ci engendre « un surcoût pouvant atteindre environ 140 euros par aller-retour sur les remorques ».
Au total, ces éléments entraînent « une augmentation globale des charges estimée entre 10 % et 20 % selon les activités », sans possibilité de répercussion sur les prix, plaçant « de nombreuses entreprises dans une situation économique critique ».
« Une insécurité juridique particulièrement préjudiciable »
À ces difficultés s’ajoutent des contraintes administratives jugées de plus en plus lourdes. Les professionnels évoquent « un allongement significatif des délais d’instruction des permis de construire » et des recours « aujourd’hui quasi systématiques ».
Ils dénoncent également « une insécurité juridique particulièrement préjudiciable aux investissements », liée notamment à la remise en cause de décisions prises par les services instructeurs. Le PADDUC est lui aussi visé, certaines de ses modalités étant jugées « inadaptées aux réalités économiques et territoriales ».
Des mesures « indispensables » pour le secteur
Face à cette situation, le collectif Uniti pa l’Avvene formule plusieurs demandes qu’il estime « indispensables au maintien de l’activité et de l’emploi ».
Parmi elles il y a « la mise en place d’un dispositif de compensation du surcoût du transport » incluant les effets de l’ETS, « l’instauration d’une aide spécifique sur le carburant » pour le BTP, « la création d’un fonds d’urgence » pour les entreprisesn « l’arrêt des recours systématiques » et « le déblocage des dossiers actuellement en attente », « la suspension temporaire du PADDUC » dans l’attente d’une réécriture et « la mise en place immédiate d’aides concrètes via l’ADEC », incluant soutien de trésorerie et aides directes
Le collectif insiste sur « la nécessité d’une mobilisation rapide et efficace » des pouvoirs publics, alors que ses précédentes alertes n’ont « pas été suivies d’effet ».
Faute de réponses concrètes, Uniti pa l’Avvene prévient qu’il pourrait « envisager, à plus ou moins brève échéance, des formes d’action plus fermes » pour faire entendre la voix du secteur.
Un échange avec les services de la Collectivité de Corse est également sollicité afin d’examiner des solutions rapides.
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(1) Le même courrier a été adressé à l'Adec, au secrétatariat général des affaires corses et au préfet.
Au total, ces éléments entraînent « une augmentation globale des charges estimée entre 10 % et 20 % selon les activités », sans possibilité de répercussion sur les prix, plaçant « de nombreuses entreprises dans une situation économique critique ».
« Une insécurité juridique particulièrement préjudiciable »
À ces difficultés s’ajoutent des contraintes administratives jugées de plus en plus lourdes. Les professionnels évoquent « un allongement significatif des délais d’instruction des permis de construire » et des recours « aujourd’hui quasi systématiques ».
Ils dénoncent également « une insécurité juridique particulièrement préjudiciable aux investissements », liée notamment à la remise en cause de décisions prises par les services instructeurs. Le PADDUC est lui aussi visé, certaines de ses modalités étant jugées « inadaptées aux réalités économiques et territoriales ».
Des mesures « indispensables » pour le secteur
Face à cette situation, le collectif Uniti pa l’Avvene formule plusieurs demandes qu’il estime « indispensables au maintien de l’activité et de l’emploi ».
Parmi elles il y a « la mise en place d’un dispositif de compensation du surcoût du transport » incluant les effets de l’ETS, « l’instauration d’une aide spécifique sur le carburant » pour le BTP, « la création d’un fonds d’urgence » pour les entreprisesn « l’arrêt des recours systématiques » et « le déblocage des dossiers actuellement en attente », « la suspension temporaire du PADDUC » dans l’attente d’une réécriture et « la mise en place immédiate d’aides concrètes via l’ADEC », incluant soutien de trésorerie et aides directes
Le collectif insiste sur « la nécessité d’une mobilisation rapide et efficace » des pouvoirs publics, alors que ses précédentes alertes n’ont « pas été suivies d’effet ».
Faute de réponses concrètes, Uniti pa l’Avvene prévient qu’il pourrait « envisager, à plus ou moins brève échéance, des formes d’action plus fermes » pour faire entendre la voix du secteur.
Un échange avec les services de la Collectivité de Corse est également sollicité afin d’examiner des solutions rapides.
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(1) Le même courrier a été adressé à l'Adec, au secrétatariat général des affaires corses et au préfet.
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