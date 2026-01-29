Depuis Ajaccio, les professionnels du BTP demandent « un plan d’urgence économique pour la Corse »

Selon ses représentants, la grave crise économique que traverse l’île combine « un effondrement de l’activité, une asphyxie des trésoreries, des blocages administratifs persistants, une insécurité juridique croissante et une explosion des coûts logistiques et énergétiques ». « Sans décisions rapides, claires et assumées, c’est une part majeure du tissu économique insulaire qui risque de disparaître durablement », assurent-ils.« Cette manifestation avait pour but de rendre de la visibilité à des entreprises, parce que derrière les statistiques, il y a des hommes, des salariés, des chefs d’entreprises qui sont dans une situation catastrophique aujourd’hui. Les personnes présentes dans la rue font face à la réalité du terrain et aux problématiques que nous rencontrons », appuie Antoine Marcaggi, président de l’association Uniti pà l’avvene.



En amont de cette mobilisation, le collectif avait adressé plusieurs courriers au préfet de Corse, Éric Jalon, et au président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, listant de nombreuses revendications, au premier rang la révision complète du Padduc, présentée comme un prérequis indispensable à toute relance économique.

« Les instructions des permis de construire sont aujourd’hui traitées de manière très subjective. La réglementation est trop floue, avec des superpositions de strates qui font qu’on n’y comprend plus rien. Ces difficultés nous amènent systématiquement devant les juridictions. Ce que nous demandons, c’est une véritable sécurité juridique », insiste Antoine Marcaggi.



Un constat partagé par Yves Marchi, architecte et porte-parole du collectif : « Nous avons identifié le cœur du problème : l’absence de révision du PADDUC et l’application extrêmement rigide qui en est faite par les services de l’État. Cela génère une multiplication des recours contre les permis de construire et paralyse complètement le secteur du BTP. Architectes, géomètres, entreprises, artisans : toute la chaîne est touchée ». Selon lui, l’impact dépasse largement le seul secteur de la construction. « Le BTP irrigue de nombreux autres secteurs. Aujourd’hui, tout le monde est inquiet. C’est la crise la plus grave que le BTP ait connue en Corse depuis longtemps ».

