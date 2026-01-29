Ligue 2 : le Sporting Club de Bastia reçoit Nancy avec l’obligation de prendre des points

(Photos Gérard Baldocchi)

Oublier la défaite de la semaine dernière face à Montpellier et se concentrer sur la rencontre de ce vendredi soir. Ce sera le maître mot des Bastiais face à l’AS Nancy Lorraine. « Un concurrent direct », estime Réginald Ray, l’entraîneur bastiais, même si les Lorrains sont 14e de Ligue 2 avec 21 points au compteur : « Nancy a un petit matelas d’avance, c’est une équipe qui peut être concernée par le maintien. On peut l’assimiler au match de Laval qu’on avait bien négocié ».Conférence de presse après conférence de presse, la mission reste la même pour le Sporting Club de Bastia : prendre le plus de points possible pour sortir de cette zone de relégation dans laquelle il est englué depuis le début du championnat. Avec 14 points et à seulement cinq unités du barragiste Amiens, les Bastiais devront trouver la bonne formule face à des joueurs de l’AS Nancy Lorraine qui pourraient proposer un jeu très bas, laissant peu de place aux Bastiais.Si pour Réginald Ray, cette rencontre de ce vendredi soir à Furiani n’est pas encore celle de la dernière chance, ni décisive, il ne nie pas l’importance de ce match dans un championnat qui se raccourcit tout de même journée après journée : « Que ce soit les équipes du haut ou du bas, c’est d’être performant sur chaque match pour le gagner. Ce n’est pas plus simple de jouer le premier chez lui que de recevoir une équipe mal classée chez nous. Chaque match a son histoire. L’idée est de se créer des occasions et marquer des buts, quelle que soit la configuration adverse ».Quelle solution sur le terrain pour les Bastiais face à Nancy, quels aspects du jeu améliorer ? Si depuis quelques semaines, le jeu sur Jérémy Sebas a porté ses fruits, ce dernier doit être amélioré pour être plus décisif. Les coups de pied arrêtés sont aussi une piste à travailler : « On sait que sur les derniers matchs, on avait eu les options pour gagner, on s’améliore sur nos erreurs. On travaille les coups de pied arrêtés. Si on continue comme ça, ça va être mieux pour nous », a précisé Juan Guevara au micro de la presse sportive insulaire.Reste à voir comment se comportera le Sporting ce vendredi soir sur la pelouse d’Armand-Cesari.Et puis, fait rare pour Réginald Ray, le coach bastiais a profité de cette conférence de presse d’avant-match pour pousser un coup de gueule contre l’arbitrage face à Montpellier : « J’ai un sale goût dans la bouche depuis le dernier match. Tom Ducrocq, c’est un miracle qu’il puisse encore jouer au foot aujourd’hui », a pesté l’entraîneur bastiais. Pour lui « Tom Ducrocq a subi un attentat et aucune décision n’a été prise, c’est problématique ». Réginald Ray a une seule doléance à destination de l’arbitrage : « Je voudrais juste que l’on soit arbitré comme les autres. Quand les adversaires méritent un rouge, qu’ils l’aient. Nous, quand c’est le cas, on l’a. » Le coach bastiais demande aussi « à ne pas être arbitré en rapport à la ferveur de notre public. Pour nous, c’est un atout, pour le football, c’est une bonne chose ». Une chose est sûre, le staff bastiais scrutera les décisions de l’homme en noir avec attention.Placide, Olmeta, Akueson, Guevara, Bohnert, Basset, Ariss, Petrignani, Eickmayer, Janneh, Ducrocq, Vincent, Sebas, Boutrah, Béliandjou, Tomi, Zaouai, Aiki.Meynadier et Roncaglia.Guidi.