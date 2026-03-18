Après le départ de Charlotte Cesari, la gauche restera-t-elle unie à Ajaccio ?

Manon Perelli le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:00

Alors que Charlotte Cesari a pris ses distances avec l’union de la gauche dès le lendemain du premier tour des élections municipales à Ajaccio, l’heure est désormais aux interrogations pour l’avenir. Tandis que les différentes composantes tentent de minimiser la crise et affichent leur volonté de poursuivre ensemble le travail engagé, les divergences révélées au grand jour lors de la soirée électorale laissent entrevoir une recomposition fragile. De son côté, l’ancienne tête de liste dit réfléchir à la création d’un mouvement de gauche régionaliste.