À Ajaccio, une chasse aux mégots où écologie et esprit de compétition font équipe

Le rendez-vous est donné place Foch. Les équipes s’y retrouvent pour l’échauffement, les consignes et la découverte du parcours. Le principe est simple : une chasse au trésor urbaine, où chaque mégot ramassé rapporte un point, complété par des questions et des mini-défis disséminés dans la ville.



À peine les règles annoncées, les groupes se dispersent dans la cité impériale. Les regards se baissent vers les trottoirs, les mains s’activent, les sacs se remplissent. Très vite, la ville devient un terrain de jeu où l’on court autant après les déchets… qu’après les points.



Autour des équipes, les figures engagées de la Water Family jouent un rôle clé. Tous sont ambassadeurs de l’association. Leur présence n’est pas seulement symbolique : ils sont là pour embarquer les participants, donner de l’énergie et rappeler le sens de la démarche.



Des ambassadeurs pour donner le rythme et le sens



Présent depuis plus de quinze ans dans le projet, l’acteur Pierre-Marie Mosconi insiste sur ce qui l’anime au quotidien : transmettre. « On nettoie les plages, on fait de la sensibilisation dans les écoles, auprès des enfants », explique-t-il. Et derrière l’engagement, une motivation très personnelle : « J’ai une petite fille qui veut rester ici, donc il faut que je lui laisse une Corse propre. » Il constate aussi une évolution progressive des mentalités : « Les enfants, d’année en année, prennent conscience. »