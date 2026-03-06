À Ajaccio, une chasse aux mégots où écologie et esprit de compétition font équipe

Le rendez-vous est donné place Foch. Les équipes s’y retrouvent pour l’échauffement, les consignes et la découverte du parcours. Le principe est simple : une chasse au trésor urbaine, où chaque mégot ramassé rapporte un point, complété par des questions et des mini-défis disséminés dans la ville.
À peine les règles annoncées, les groupes se dispersent dans la cité impériale. Les regards se baissent vers les trottoirs, les mains s’activent, les sacs se remplissent. Très vite, la ville devient un terrain de jeu où l’on court autant après les déchets… qu’après les points.
Autour des équipes, les figures engagées de la Water Family jouent un rôle clé. Tous sont ambassadeurs de l’association. Leur présence n’est pas seulement symbolique : ils sont là pour embarquer les participants, donner de l’énergie et rappeler le sens de la démarche.
Des ambassadeurs pour donner le rythme et le sens
Présent depuis plus de quinze ans dans le projet, l’acteur Pierre-Marie Mosconi insiste sur ce qui l’anime au quotidien : transmettre. « On nettoie les plages, on fait de la sensibilisation dans les écoles, auprès des enfants », explique-t-il. Et derrière l’engagement, une motivation très personnelle : « J’ai une petite fille qui veut rester ici, donc il faut que je lui laisse une Corse propre. » Il constate aussi une évolution progressive des mentalités : « Les enfants, d’année en année, prennent conscience. »
À peine les règles annoncées, les groupes se dispersent dans la cité impériale. Les regards se baissent vers les trottoirs, les mains s’activent, les sacs se remplissent. Très vite, la ville devient un terrain de jeu où l’on court autant après les déchets… qu’après les points.
Autour des équipes, les figures engagées de la Water Family jouent un rôle clé. Tous sont ambassadeurs de l’association. Leur présence n’est pas seulement symbolique : ils sont là pour embarquer les participants, donner de l’énergie et rappeler le sens de la démarche.
Des ambassadeurs pour donner le rythme et le sens
Présent depuis plus de quinze ans dans le projet, l’acteur Pierre-Marie Mosconi insiste sur ce qui l’anime au quotidien : transmettre. « On nettoie les plages, on fait de la sensibilisation dans les écoles, auprès des enfants », explique-t-il. Et derrière l’engagement, une motivation très personnelle : « J’ai une petite fille qui veut rester ici, donc il faut que je lui laisse une Corse propre. » Il constate aussi une évolution progressive des mentalités : « Les enfants, d’année en année, prennent conscience. »
Dans le même esprit, la nageuse de natation synchronisée Manon Venturi voit dans ces actions une continuité utile : « Ce sont des actions qui font du bien à notre île. » Elle insiste sur le travail mené dans les écoles, où les plus jeunes apprennent à mieux respecter leur environnement.
Pour l’ancienne skieuse alpine Ophélie David, l’enjeu est ailleurs mais complémentaire : dans la simplicité des gestes. « Il n’y a pas de petits gestes. On peut agir sans bouleverser nos habitudes », rappelle-t-elle, convaincue que la transformation passe par la répétition et la pédagogie.
Un défi ludique… mais une vraie envie de gagner
Sur le terrain, pourtant, le ton change vite. Le discours écologique reste présent, mais l’esprit de compétition prend naturellement le dessus. Car ici, tout le monde joue le jeu et surtout, tout le monde veut gagner. « On est très compétitives, on veut vraiment en ramasser le plus possible », assume Emmy Duranton, du GFCA Gym. Le principe du défi entretient cette tension positive : un mégot ramassé équivaut à un point, auxquels s’ajoutent des questions et des mini-épreuves réparties dans la ville. De quoi maintenir l’attention… et la rivalité.
Pour l’ancienne skieuse alpine Ophélie David, l’enjeu est ailleurs mais complémentaire : dans la simplicité des gestes. « Il n’y a pas de petits gestes. On peut agir sans bouleverser nos habitudes », rappelle-t-elle, convaincue que la transformation passe par la répétition et la pédagogie.
Un défi ludique… mais une vraie envie de gagner
Sur le terrain, pourtant, le ton change vite. Le discours écologique reste présent, mais l’esprit de compétition prend naturellement le dessus. Car ici, tout le monde joue le jeu et surtout, tout le monde veut gagner. « On est très compétitives, on veut vraiment en ramasser le plus possible », assume Emmy Duranton, du GFCA Gym. Le principe du défi entretient cette tension positive : un mégot ramassé équivaut à un point, auxquels s’ajoutent des questions et des mini-épreuves réparties dans la ville. De quoi maintenir l’attention… et la rivalité.
Pour les organisateurs du Festival de la Méditerranée, ce format est pensé comme un levier d’engagement. Géraldine Fink résume l’idée : rendre la cause accessible en la transformant en expérience collective. « On veut que les Ajacciens s’impliquent et se sentent concernés. Les ambassadeurs sont là pour motiver, pour accompagner ceux qui n’oseraient pas forcément participer à un défi sportif », explique-t-elle.
Cette logique est partagée par les autres ambassadeurs, tous convaincus que l’action concrète reste le meilleur outil de sensibilisation. Pour Thibaut Fauconnet, ancien sportif de haut niveau, tout repose sur la répétition : « Ce sont les petites actions comme ça qui font évoluer les mentalités. » Même constat pour l’acteur et réalisateur Ange Basterga : « Il faut sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Nos enfants seront de meilleures versions de nous-mêmes. »
Au fil de l’après-midi, les équipes enchaînent les rues, les défis et les sacs remplis. Et si chacun affiche un réel plaisir à participer, une vérité s’impose discrètement : derrière la sensibilisation et la bonne humeur, la compétition reste bien réelle. Car dans cette chasse aux mégots ajaccienne, tout le monde joue pour la planète… mais aussi pour la victoire.
Cette logique est partagée par les autres ambassadeurs, tous convaincus que l’action concrète reste le meilleur outil de sensibilisation. Pour Thibaut Fauconnet, ancien sportif de haut niveau, tout repose sur la répétition : « Ce sont les petites actions comme ça qui font évoluer les mentalités. » Même constat pour l’acteur et réalisateur Ange Basterga : « Il faut sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Nos enfants seront de meilleures versions de nous-mêmes. »
Au fil de l’après-midi, les équipes enchaînent les rues, les défis et les sacs remplis. Et si chacun affiche un réel plaisir à participer, une vérité s’impose discrètement : derrière la sensibilisation et la bonne humeur, la compétition reste bien réelle. Car dans cette chasse aux mégots ajaccienne, tout le monde joue pour la planète… mais aussi pour la victoire.
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