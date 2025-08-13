Avis de décès et remerciements - Taglio-Isolaccio - Folelli

Mme Vve Oscar MARIOTTI, née MARI, sa sœur, ses enfants et petits-enfants ;

Feu Giocante MARI, son frère, ses enfants et petits-enfants ;

Mme veuve Jean-Pasquin MARI, sa belle-sœur, sa fille et petits-enfants.

La famille de feu Pierre Felix ORSINI de Paris ;

La famille de feu Mathieu PAOLANTONI de Bisinchi ;

La famille de feue Angèle QUILICCI de Castello di Rostino ;

Ses cousins germains.

Les familles de feu André DANE, SALVETTI de Moltifao, CASANOVA de Bisinchi,

ANTONIOTTI de Castello di Rostino, ORSINI de Ponte Novo, POLIDORI, PAOLI,

ANSIDEI, FANI d’Orneto, DOMINICI de Macinaggio, TRISTANI, VENTURINI et

AGOSTINI de Moriani.

Ses parents, alliés et amis

Ont la douleur de vous faire part du décès de





Monsieur Jules-Etienne MARI

Ancien maire de Taglio-Isolaccio





Survenu à l’âge de 89 ans le 12 août 2025.

Les condoléances seront reçues au Funérarium Travaglini, ZA de Folelli, ce jeudi 14 août 2025 à partir de 9 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle du Funérarium ce même jour à 15H30.

La crémation aura lieu lundi 18 août 2025 à 8h30 au crématorium Ondina de Bastia.

La famille tient à remercier particulièrement, pour leur précieux dévouement, son infirmière Elisabeth CORTESI, les médecins Jean-René PAPI, Jean-Alain PAPI et Laurina SIMONI, ainsi que l’ensemble des services de l’hôpital de Bastia et toute l’équipe de la résidence Mare e Sole.

Selon les dernières volontés du défunt, il n’y aura ni fleur, ni couronne.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Priez pour lui.