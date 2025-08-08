Avis de décès - Moca-Croce
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
M. Serge ETTORI
Agent de la Collectivité de Corse
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.
------
Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ellu si n’hè andatu
M. Serge ETTORI
Agente di a Cullettività di Corsica
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.
