Avis de décès - Furiani - Bastia

Son épouse Mme BENEFORTI Antoinette

Son fils M. BENEFORTI Patrick et sa femme Marie Flora

Sa petite fille chérie Laorina .

Ses sœurs Mme FLORI Rina son époux Jacques

Ses enfants et petits-enfants

Mme BENEFORTI Marie Rose et son fils.

Mme FILIPPI Françoise son époux Jean Louis

Et leurs enfants

Son frère BENEFORTI Jean Pierre son épouse Mado

Leurs enfants et petits-enfants

Ses belles Sœurs Mme Vve CHESSA Thérèse, ses enfants et petits-enfants, Mme CAMACCI Piera

Les familles BENEFORTI, CAMACCI, BUTELLI , FLORI, PANISI , CECCHETTINI , FILIPPI ,

MARNETTE, DONATI , CARON, SINIBALDI, COLONNA, AGOSTINI, CHESSA, ROSSI,

LUCIANI .

Parents ,amis, alliés.

On l’immense tristesse de vous faire part du décès de :





M. BENEFORTI JOSEPH

Survenu le 14 Avril 2025 à l’âge de 70 ans



La cérémonie religieuse aura lieu le 16 avril 2025 à 14h30 à l’église Notre Dame Des Victoires, où le corps repose.

La crémation suivra au crématorium de Bastia à 16 heures

La famille remercie chaleureusement son infirmier Anthony Zapata, le Docteur Flori Jacques

son beau-frère ainsi que son kiné Maxime pour leur dévouement et leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni deuil, ni fleurs, ni couronnes.

