Avis de décès - Biguglia

Biguglia
Ses enfants ;
M. Brian Santana et sa mère Claire Vadi
Mme Livia Santana et sa mère Marie-Luce Ambrosini
M. Matteo Santana et sa mère Marylin Marchini
Son frère et ses soeurs ;
M. Antoine Santana, son épouse et son fils
Mme Africa Santana, ses filles et son conjoint
Mme Angèle Santana, son conjoint et ses fils.
Feu Carmen Santana, son époux et ses enfants.
Ont la douleur de vous annoncer le décès de
Joseph Santana
Directeur du Guide des Vins corses et du guide du Football corse
survenu le 3 janvier à l’âge de 63 ans
Un hommage lui sera rendu au crématorium de Bastia le mercredi 7 janvier à 9h30.
Selon les volontés du défunt, ni fleurs ni couronnes.
-
-
-
-
-
