CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 À Feliceto, un élevage rare de chèvres miniatures 03/01/2026 Joseph Santana, figure de l’édition insulaire, est décédé 03/01/2026 Pene in capu - Après la fête et les… vœux, le retour à la réalité 03/01/2026

Avis de décès - Biguglia


La rédaction le Samedi 3 Janvier 2026 à 17:13

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.




Avis de décès - Biguglia
Biguglia
Ses enfants ; 
M. Brian Santana et sa mère Claire Vadi
Mme Livia Santana et sa mère Marie-Luce Ambrosini
M. Matteo Santana et sa mère Marylin Marchini 

Son frère et ses soeurs ; 
M. Antoine Santana, son épouse et son fils 
Mme Africa Santana, ses filles et son conjoint
Mme Angèle Santana, son conjoint et ses fils. 
Feu Carmen Santana, son époux et ses enfants. 

Ont la douleur de vous annoncer le décès de 

Joseph Santana
Directeur du Guide des Vins corses et du guide du Football corse

survenu le 3 janvier à l’âge de 63 ans

Un hommage lui sera rendu au crématorium de Bastia le mercredi 7 janvier à 9h30. 

Selon les volontés du défunt, ni fleurs ni couronnes.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos