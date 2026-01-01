Avis de décès - Biguglia

Biguglia

Ses enfants ;

M. Brian Santana et sa mère Claire Vadi

Mme Livia Santana et sa mère Marie-Luce Ambrosini

M. Matteo Santana et sa mère Marylin Marchini



Son frère et ses soeurs ;

M. Antoine Santana, son épouse et son fils

Mme Africa Santana, ses filles et son conjoint

Mme Angèle Santana, son conjoint et ses fils.

Feu Carmen Santana, son époux et ses enfants.



Ont la douleur de vous annoncer le décès de



Joseph Santana

Directeur du Guide des Vins corses et du guide du Football corse



survenu le 3 janvier à l’âge de 63 ans



Un hommage lui sera rendu au crématorium de Bastia le mercredi 7 janvier à 9h30.



Selon les volontés du défunt, ni fleurs ni couronnes.