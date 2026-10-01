Au rectorat, les lycéens corses ouvrent le dialogue sur leurs conditions de vie

« On n’a pas une baguette magique »



Pour la rectrice de l'Académie de Corse, cette rencontre constitue avant tout un premier temps d’écoute. « Les lycéens ont pu, sans tabou, sans aucune agressivité, sans revendication exacerbé, nous dire ce qu’ils vivaient dans les établissements », souligne Nathalie Mons, qui dit avoir été marquée par une parole « très directe », mais aussi « très posée et très construite ».



Les sujets abordés ont été nombreux : bâtiments, emplois du temps, organisation de la cantine, Parcoursup, mais aussi les difficultés liées à certains enseignements ou à l’accès aux soins. Sur les enseignants non remplacés, la rectrice indique que 13 enseignants sont actuellement manquants à l’échelle de l’académie, tout en reconnaissant que certaines spécialités peuvent localement poser problème.



Pour autant, la rectrice ne promet pas de réponses immédiates à toutes les doléances. « On n’a pas une baguette magique », rappelle-t-elle. L’idée est plutôt de travailler progressivement, avec les élèves et la Collectivité de Corse, à un plan d’action pour la vie lycéenne : « Il y a des choses qu’on pourra faire rapidement, je le pense. Et puis des choses peut-être qui concerneront plus la rentrée prochaine », précise-t-elle.



Cette première réunion doit donc être suivie d’autres échanges directement dans les établissements. Ils permettront de distinguer les difficultés propres à certains lycées de celles qui relèvent d’une problématique plus générale à l’échelle de l’académie. En parallèle, une plateforme de recueil des témoignages est ouverte aux lycéens depuis lundi soir. Ils peuvent y faire remonter leurs difficultés et leurs propositions jusqu’au 23 octobre, avant une synthèse transmise au ministère.



Une première étape, donc, pour des lycéens qui souhaitaient avant tout être entendus : « On ne faisait pas un blocus pour bloquer », résume Théo. « On voulait justement parler. »