De gauche à droite : Santina Ferracci, adjointe au tourisme ; Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio ; Laurence Giraschi, DGS de l'interco Sud-Corse ; et Marie-Pierre Papi, directrice de l'Office de tourisme.
« Quel tourisme pour la Corse ? On posait déjà la question en 1910 ! » Jean-Christophe Angelini s’est pris à aller fouiller dans les archives départementales. Et le maire porto-vecchiais est tombé sur des coupures de presse qui attestent que le débat ne date pas d'hier. Plus d'un siècle après, la question reste entière, à l'heure où les visiteurs diversifient leurs pratiques et où les sites naturels sont de plus en plus sollicités. « Ces Ateliers du tourisme durable sont un laboratoire des bonnes pratiques. On pense le tourisme sur un temps long », résume l’élu, qui espère tout de même trouver son modèle touristique, économique et vertueux avant le siècle prochain !
Cette année, le programme sera de « Raconter, Préserver, Transmettre : le Sud Corse en chemin ». Autrement dit, accorder une large place à la randonnée et à la valorisation de l'arrière-pays. « On veut raconter la Corse à travers ses chemins, sa montagne. Faire le lien entre le littoral et l'Alta Rocca. Tout en trouvant des alternatives pour désengorger le GR20 », explique Santina Ferracci, adjointe au tourisme.
"Pas une invasion..."
Car les habitudes changent. « Porto-Vecchio reste une cité balnéaire, mais on constate une forte demande d'activité montagne, de visites de villages », observe Marie-Pierre Papi, directrice de l'Office de tourisme. Laurence Giraschi, directrice générale des services de la Communauté de communes du Sud Corse, est au diapason : « Pendant longtemps, on a envisagé la randonnée comme complémentaire au tourisme balnéaire, alors qu'il y a des gens qui ne viennent que pour ça aujourd'hui. Et qui, accessoirement, vont à la plage. » Reste à accueillir ces nouveaux visiteurs sans fragiliser les espaces naturels. « La gestion des flux, c'est aussi ce qui permet d'éviter la surfréquentation des sites », poursuit Laurence Giraschi. Jean-Christophe Angelini veut croire que « non, globalement, notre territoire n'est pas surfréquenté. Il y a des pointes qui sont identifiées, mais on ne parle pas d'une invasion sur un semestre entier... »
Pour dépasser les impressions et les clichés, la collectivité mise notamment sur Lià, son projet de territoire intelligent. La plateforme centralise des données sur la circulation, le stationnement, les déplacements piétons ou encore les déchets. L'objectif est de mieux mesurer les pressions exercées sur les équipements et les ressources : « Lià va pouvoir mesurer de manière scientifique et technique la fréquentation du territoire, s’en réjouit Jean-Christophe Angelini. On pourra donc avoir une idée un peu plus fine de ce que le territoire est en capacité d'encaisser. »
La diversification passera aussi par les terroirs. Une session entière sera consacrée à l'œnotourisme, avec plusieurs professionnels insulaires. « Il y a un vrai savoir-faire insulaire, au confluent de l'hébergement et de l'œnotourisme. C'est un vrai facteur de diversification de l'offre et de la proposition touristique, qu'on a à cœur de structurer », souligne Jean-Christophe Angelini.
6e Ateliers du tourisme durable, ce jeudi 19 novembre à l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra à Porto-Vecchio. Ouverture des portes à 8 h 30. L’ensemble du programme est à retrouver ici.
Cette année, le programme sera de « Raconter, Préserver, Transmettre : le Sud Corse en chemin ». Autrement dit, accorder une large place à la randonnée et à la valorisation de l'arrière-pays. « On veut raconter la Corse à travers ses chemins, sa montagne. Faire le lien entre le littoral et l'Alta Rocca. Tout en trouvant des alternatives pour désengorger le GR20 », explique Santina Ferracci, adjointe au tourisme.
"Pas une invasion..."
Car les habitudes changent. « Porto-Vecchio reste une cité balnéaire, mais on constate une forte demande d'activité montagne, de visites de villages », observe Marie-Pierre Papi, directrice de l'Office de tourisme. Laurence Giraschi, directrice générale des services de la Communauté de communes du Sud Corse, est au diapason : « Pendant longtemps, on a envisagé la randonnée comme complémentaire au tourisme balnéaire, alors qu'il y a des gens qui ne viennent que pour ça aujourd'hui. Et qui, accessoirement, vont à la plage. » Reste à accueillir ces nouveaux visiteurs sans fragiliser les espaces naturels. « La gestion des flux, c'est aussi ce qui permet d'éviter la surfréquentation des sites », poursuit Laurence Giraschi. Jean-Christophe Angelini veut croire que « non, globalement, notre territoire n'est pas surfréquenté. Il y a des pointes qui sont identifiées, mais on ne parle pas d'une invasion sur un semestre entier... »
Pour dépasser les impressions et les clichés, la collectivité mise notamment sur Lià, son projet de territoire intelligent. La plateforme centralise des données sur la circulation, le stationnement, les déplacements piétons ou encore les déchets. L'objectif est de mieux mesurer les pressions exercées sur les équipements et les ressources : « Lià va pouvoir mesurer de manière scientifique et technique la fréquentation du territoire, s’en réjouit Jean-Christophe Angelini. On pourra donc avoir une idée un peu plus fine de ce que le territoire est en capacité d'encaisser. »
La diversification passera aussi par les terroirs. Une session entière sera consacrée à l'œnotourisme, avec plusieurs professionnels insulaires. « Il y a un vrai savoir-faire insulaire, au confluent de l'hébergement et de l'œnotourisme. C'est un vrai facteur de diversification de l'offre et de la proposition touristique, qu'on a à cœur de structurer », souligne Jean-Christophe Angelini.
6e Ateliers du tourisme durable, ce jeudi 19 novembre à l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra à Porto-Vecchio. Ouverture des portes à 8 h 30. L’ensemble du programme est à retrouver ici.
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