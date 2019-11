Assemblée de Corse : Une session spéciale sur les dérives mafieuses avant l’été 2020

Nicole Mari le Mardi 12 Novembre 2019 à 19:20

L’idée d’organiser une session spéciale de l’Assemblée de Corse consacrée aux dérives mafieuses s’est imposée après l’assassinat du militant nationaliste, Maxime Susini, et de la multiplication, ces derniers mois, d’actes de violence qui ont touché des entreprises ou des particuliers sur fond de pressions ou de racket. Le président du Conseil exécutif, le président de l’Assemblée de Corse et la conférence des présidents de groupe de ladite Assemblée ont dévoilé, mardi après-midi à Aiacciu, les différentes séquences qui devraient aboutir à sa tenue avant l’été 2020. L’objectif est d’auditionner d’ici à mars prochain, les deux collectifs anti-mafia récemment créés, les acteurs politiques et sociaux insulaires et des experts nationaux et internationaux afin de dégager un diagnostic et un plan d’action. Explications en vidéo, pour Corse Net Infos, du président de l’Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni.

