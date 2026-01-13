CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
 Cardinal François Bustillo : "la violence ne peut pas devenir une habitude 13/01/2026 Bastia : le tribunal de commerce fait sa rentrée et fixe les enjeux économiques de 2026 13/01/2026 Assassinat d'Alain Orsoni : pensé, organisé et exécuté avec sang-froid 13/01/2026 Assassinat d’Alain Orsoni : les témoignages, hommages et réactions se multiplient 13/01/2026

Assassinat d'Alain Orsoni : pensé, organisé et exécuté avec sang-froid


La rédaction le Mardi 13 Janvier 2026 à 17:03

Les circonstances du meurtre d’Alain Orsoni laissent peu de place au hasard. Au-delà des constatations matérielles et des éléments que l’enquête judiciaire devra établir, un point s’impose : l’auteur des tirs disposait d’informations précises et ciblées.



(Photo par PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)
(Photo par PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)


Il savait que la mère d’Alain Orsoni était décédée. Il connaissait la date des obsèques, rendue publique samedi, et avait anticipé la présence de son fils sur les lieux. Cette connaissance ne se limite pas au calendrier : le tireur savait exactement où se trouvait le tombeau familial et a choisi un emplacement lui permettant d’agir avec efficacité.

Le passage à l’acte suppose également une parfaite maîtrise du terrain. Le positionnement, l’angle de tir et le moment retenu indiquent une préparation en amont. La victime a été prise dans une configuration où toute réaction était impossible. Rien n’indique un geste impulsif ou opportuniste : les éléments disponibles orientent vers une action pensée, organisée et exécutée avec sang-froid.

L’enquête devra déterminer comment ces informations ont été obtenues, si des complicités ont existé et depuis quand ce scénario était arrêté. Mais une certitude demeure : l’auteur ne s’est pas présenté par hasard sur les lieux. Il est venu avec un objectif précis, à un moment précis, 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos