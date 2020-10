Arte Mare : les « monstres » dévoilent le palmarès de la 38e édition

- Compétition des films des écoles de cinéma :

La 38édition du Festival Arte Mare à été, à nouveau cette année, un véritable bouillon de culture : cinéma mais aussi gastronomie, littérature, rencontres, etc. La semaine était chargée et il y en avait pour tous les goûts. Une édition de grande qualité, organisée par une équipe de professionnels et de bénévoles plus motivés que jamais à maintenir ce rendez-vous culturel bastiais face à la crise de la COVID-19.Et s’il fallait se plier chaque soir à une prise de température frontale à l’entrée du Théâtre, c’est bien dans les salles (au Théâtre, au Régent et à L’Alb’oru) que la fièvre est montée d’un cran. Les spectateurs ont découvert de grands films en avant-première, une compétition méditerranéenne de haut niveau et des courts et longs-métrages aussi monstrueux qu’attachants.On retiendra aussi de cette édition un jury resserré – ils étaient cinq au lieu de sept habituellement – particulièrement impliqué, soudé, disponible et souriant. Ils ont surtout fait un choix incontestable en récompensant le formidable documentaire de Hassen Ferhani, 143 rue du désert. Le public a lui choisi l’étonnant L’Homme qui a vendu sa peau de Kahouter Ben Hania, qui faisait office de grand favori ( lire ici ).Après cette remise de prix était projeté en avant-première ADN, le nouveau film événement de Maïwenn en présence d’un de ces acteurs, Henri-Noël Tabary. Il a clôturé cette 38édition avec panache, donnant rendez-vous en 2021 pour la 39édition du Festival du film méditerranéen de Bastia.de Milorad Milatović et Miljan Vučelić • Monténégro | Faculty of Drama Arts, Cetinje• Prix du film corse - documentairede Matteo Moeschler – Documentaire• Prix du film corse - fictiond’Océane Court-Mallaroni – Fiction• Prix hors les murs :de Loïc Gaillard – Fiction• Prix de la thématique « Arte Mare les monstres attaquent » :• Prix RCFM Petru Mari, meilleure bande son :de Aitor Arregi• Prix Jury jeune pass Cultura :de Kaouther Ben Hania• Prix du public MGEN :de Kaouther Ben Hania• Prix du jury :Mention spéciale pourde Aitor ArregiEt grand prix pourde Hassen FerhaniEnsemble de l’œuvre pourPremier Roman pourLe tiers-temps (Editions Gallimard)