Kaouther Ben Hania : « La liberté est le véritable thème de mon film »

Vous venez pour la première fois à Bastia ?

- Oui, c’est la première fois que je viens ici. Je découvre la ville et je suis déjà sous le charme. La Belle et la Meute [son précédent long métrage, NDLR] avait été présenté en 2017 et avait remporté le prix du Jury Arte Mare. Je suis heureuse de découvrir enfin ce grand festival et Bastia.



- Votre film vient d’être récompensé à Venise, c’est important d’être en Festival ?

- Oui, c’est une année particulière. Cannes a été annulé, du moins sous sa forme habituelle. Du coup, beaucoup de films ont été présenté à Venise, je n’en revenais pas d’être sélectionnée ! Je suis tellement contente. Et encore plus avec les deux prix que nous avons obtenu.



- Comment choisi-t-on un tel sujet ?

- Je fais des films sur les choses que j’aime, qui me passionnent. Sur des sujets que je connais. J’ai travaillé plus de trois ans sur ce film. L’art contemporain m’intéresse et c’est surtout l’idée d’une rencontre entre cette discipline et un réfugié qui me passionnait. J’ai été notamment inspirée par un artiste plasticien, Wim Delvoye, qui repousse les limites et défie le marché de l’art. Il fait d’ailleurs un caméo dans mon film (il joue le rôle d’un assureur avec une réplique particulièrement glaçante, NDLR). Mais derrière cette histoire, c’est le thème de la liberté qui est au cœur de mon film. C’est un des maître mot dans l’art et c’est aussi ce qui caractérise ce réfugié syrien : il porte en lui un désir de liberté.



- Un réfugié incarné par Yahya Mahayni.

- Sans jeux de mots, il fallait un acteur qui « porte le film sur son dos ». Yahya Mahayni est incroyable. Le casting a été très long, je voulais vraiment trouver la perle rare. J’ai rencontré beaucoup d’acteurs syriens. Il y a une grande tradition et de vrais formations d’acteurs, surtout pour le théâtre et la télévision, en Syrie.



- Un réfugié, de l’art mais aussi une grande histoire d’amour !

C’est vrai ! Elle m’a parfois été reprochée mais je ne pouvais concevoir cette histoire sans elle. Au-delà de la liberté, Sam Ali (interprété par Yahya Mahayni) à une motivation affective qui n’a rien de rationnelle. C’est aussi par amour qu’il accepte le deal. J’ai grandi avec des mélodrames, des grands films égyptiens. Ils ont forcément influencé mon travail. Cette histoire d’amour est essentielle pour moi…