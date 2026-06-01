« Ars Musica » va enchanter l’été en Corse

Le 21 juin marquera le grand retour de l'ensemble vocal bastiais Ars Musica. Après une année 2025 mise entre parenthèses, la formation retrouvera le public à l'occasion de la Fête de la musique, premier rendez-vous d'une série de concerts programmés tout au long de l'été.



Fondé en 1985 par Anne-Marie D'Isoard de Chenerilles, Ars Musica s'est imposé au fil des années comme un ensemble spécialisé dans les répertoires de la Renaissance et du Baroque. Composé de huit choristes – une basse, un ténor, trois sopranos, deux altos – accompagnés d'un musicien au clavier, le groupe réunit avant tout des passionnés.



« Notre ensemble est composé de chanteuses et chanteurs amateurs passionnés par les styles Renaissance et Baroque. Nous donnons régulièrement des concerts au profit d'associations caritatives ou de causes qui nous tiennent à cœur, comme la recherche contre le cancer, la protection de l'environnement, le patrimoine religieux, l'Ukraine ou encore le Liban. Nous répétons deux heures par semaine », explique Anne-Marie D'Isoard de Chenerilles, cheffe de chœur.



Des problèmes de santé ayant contraint cette dernière à suspendre les activités de l'ensemble, l'année 2025 est restée blanche. Une pause désormais derrière eux, puisque les choristes reviennent en pleine forme pour une nouvelle saison musicale.



Le premier concert aura lieu ce dimanche 21 juin à l'Oratoire de l'Immaculée-Conception, à Bastia. Le programme entraînera le public dans un voyage à travers les musiques sacrées et profanes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, tout en laissant une place à des adaptations réalisées par la cheffe de chœur.



« À travers ce concert et ceux qui suivront cet été, nous souhaitons faire découvrir au public l'univers de la musique sacrée et profane de ces trois siècles, mais aussi des œuvres que j'ai adaptées pour notre ensemble, comme Les Lamentations de Jérémie ou des textes de Ronsard. La première partie sera consacrée à la musique profane, la seconde à la musique sacrée. Enfin, chacun de nos concerts se terminera par une version inédite du Dio vi salvi Regina, qui fait dialoguer Jean-Sébastien Bach et Francesco da Geronimo », dévoile encore la cheffe de cœur.



Un programme qui promet de faire résonner les grandes pages du répertoire ancien tout au long de l'été, avec la volonté intacte de partager cette musique auprès du plus grand nombre.

