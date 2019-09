Arghjusta è Muricciu : "a storia da l'alivu à l'oliu" a i ghjurnati auropeani di u Patrimoniu

Cette année encore, le patrimoine du village pourra se découvrir à l'aide du guide édité en partenariat avec le CAUE sous la plume de Lucette Poncin.

Après les merveilleuses histoire de l'"Aurochs", "la vigne et le vin", "le blé et le pain", ce sont l'olivier et l'huile d'olive qui livreront leurs secrets et leur mémoire cette année.



Samedi 21

9h30 : Conférence sur la culture de l'olivier en Corse de l'antiquité à nos jours avec la participation de Fabien Gaveau, Hélène Paolini-Saez, Joëlle Tritrant-Suzzoni et Jean-Marc Rocchi

12 heures : Découverte de la double gamme des huiles d'olives corse en AOP par le SIDOC . Dégustation avec le pain fait dans le four.

13 heures : Restauration sur place. Veau à la broche

15 heures : Démonstration de presse avec le moulin portatif de la Coop de Balagna

16 heures : Film documentaire "La peau de l'olivier". Discussion-débat sur le thème : "l'oliveraie ancienne, entre pratique ancestrale et agriculture moderne"

17h30 : Dégustation des viens par Raphaël-Pierre Bianchetti.

19h30 : Concert "Canta di la terra di l'omu"

20 heures : Restauration sur place (veau à la broche)



Dimanche 22

10 heures : Conférence de Muriel Crestey sur le thème "huiles d'olives, huiles de beauté des méditerranéennes"

12 heures : Visite de l'ortu di u cumunu et dégustation de légumes grillés à l'huile d'olive

13 heures : Restauration sur place

15 heures : Démonstration taille de l'olivier et conférence sur le thème "une spéculation sur le devenir du végétal" par Jean-Michel Neri.

16h30 : Visite guidée du monument torréen de Foce par Kevin Pesce-Quilichini





La navette gratuite A Paisana assurera les déplacements entre Petreto-Moca et Arghjusta (06 60 38 31 49)



Des animations permanentes figurent également au programme de samedi et dimanche

Des expositions ( Les outils de la culture de l'olivier par le Sidoc, photos "I farri di mariua trbiera di cura", ventes des éditions Albiana&cusi sia, fabrication du pain dans le four du village, l'Olivier en Corse par le PNRC)



Des visites en calèche et VTT ou à pied pour découvrir le patrimoine du village (Arghjuta è Muricciu, l'église, le site préhistorique de Foce et l'ortu di u cumunu)



Un marcutu di u patrimoniu gastronomicu e artigianali avec vente de produits locaux sera ouvert durant les deux journées.



Enfin un quizz permettra aux visiteurs de découvrir le patrimoine de Arghjusta è Muricciu avec le CAUE et Catalina-Maria GiannesinI.