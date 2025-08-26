CorseNetInfos
Après l'attentat d'Ajaccio : la CCI de Corse réitère son soutien aux victimes


La rédaction le Mardi 26 Août 2025 à 20:06

Après l’attentat qui a visé dans la nuit à Ajaccio Laurent Torre et sa famille, la CCI de Corse a réitéré son " soutien aux professionnels victimes des attentats, incendies et autres atteintes aux biens de leurs commerces et entreprises"



La CCI de Corse rappelle que « les dégâts physiques, financiers et les impacts psychologiques anxiogènes de ces attentats condamnent des familles, des emplois, des secteurs entiers de notre économie au déclin, voire à la disparition ». Elle souligne que « notre tissu économique déjà fragilisé (…) est menacé dans son ensemble par ceux qui ont décidé de contraindre sur notre île la liberté du commerce et celle d’entreprendre ».
"Nous exprimons à nouveau notre compassion et notre entier soutien aux chefs d’entreprise et à leurs familles, leurs salariés, exposés cette fois physiquement et personnellement, aux actes criminels qui gangrènent notre quotidien" écrit encore la CCI de Corse.


LDH Corsica
De son côté, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) Corsica dénonce « un acte criminel d’une extrême gravité » qui « aurait pu tuer », rappelant que « des personnes étaient présentes dans leur lieu de vie au moment de l’explosion et de l’incendie ».
L’organisation estime que « beaucoup partagent le sentiment que c’est le militant qui a été visé » et affirme se tenir « aux côtés de cet homme et des siens ».
 




