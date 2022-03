Après deux ans d'absence, le festival Passion Cinéma est de retour à Ajaccio

23 ans après sa création, c’est une année bien particulière pour le festival Passion cinéma. En effet, après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, l'édition de mars 2022 pourra enfin avoir lieu du 24 au 29 mars prochains.Ayant à cœur de sensibiliser le public au 7art dès le plus jeune âge, le Festival Ciné Passion prévoit tout d'abord une programmation pour les plus petits.A partir de 3 ans, ils apprécieront le retour des ciné-goûter (à emporter, malgré la levée des restrictions mi-Mars, les organisateurs préfèrent rester vigilants) autour de plusieurs films dont « L’anniversaire de Tommy », le conte « Le tigre qui s’invita pour le thé »…Les plus grands découvriront notamment « La chance sourit à Mme Nikuko », un film d’animation japonais d’Ayumu Watanabe.Liant les membres de l’Association pour toutes les valeurs qu’elle représente : l’émotion, le dépassement de soi, la Montagne sera, comme à chacune des programmation, mise à l’honneur le temps d’une soirée.Le samedi 26 mars au Palais des Congrès le public découvrira trois documentaires « Vers les monts Célestes » d’Aurélie Miquel, « Ô’Parizad ! Le chant des Anges » de hommage de Guillaume Pierrel aux pionniers de l’alpinisme dans les années 70 et «Au-delà des Sommets », un documentaire américain réalisé par Renan Ozturk et Freddie Wilkinson.La soirée de jeudi 24 mars portera sur un thème qui touche particulièrement Jeanne-Paule de Rocca Serra, et dont elle souhaite perpétuer la mémoire : la Shoah.Humaniste dans l’âme, elle tenait à mettre en lumière l’ajaccien Dominique Maestrati, et son film « Par la Grâce du Diable » retraçant l’histoire d’une famille atteinte de nanisme et ayant servi de cobayes à Auschwitz. « Je veux que le public soit toujours sensible à ce pan tragique de l’histoire. D’autant plus dans le contexte actuel. Il est primordial selon moi de toujours être attentif, et de prendre de la hauteur sur les évènements », indique Jeanne-Paule de Rocca Serra, directrice dal programmation.Le public pourra également découvrir « Golda Maria », un témoignage vivant d’une femme juive née en 1910, ayant traversé le siècle et ses horreurs, en présence du réalisateur Patrick Sobelman.Se considérant en premier lieu comme « Citoyens du Monde », les membres de Ciné 2000 tenaient à mettre en lumière des réalisateurs du monde entier.De l’Iran, avec le premier long-métrage de Panah Panahi « Hit the Road », à la Croatie avec le film « Murina » d’Antoneta Alamat Kusijanovic, Caméra d’Or au Festival de Cannes 2021, en passant par le Liban avec « Face à la Mer » du réalisateur Ely Dagher et l’Espagne avec « Jungle Rouge », un film écrit par Antoine Germa & Juan José Lozano en avant-première nationale.Jeanne-Paule de Rocca Serra est également fière de la présence de la réalisatrice chinoise Ye Ye, qui présentera son film H6, autour de l’injustice et des contradictions de système de santé chinois, « avant la covid-19 » précise t’elle.Mais l’association tien également à mettre en lumière les productions de l’île, les films : « Kurt’s Story » en présence du réalisateur Gérard Guerrini, « I Comete » pour lequel le public pourra rencontrer Pascal Tagnati, le réalisateur, et quelques acteurs.Ou les documentaires, avec « Les cathédrales de Corse, le secret des évêchés disparus » réalisé par Sophie Bassaler et écrit par Angelina Risterucci, qui sera présente.Jeanne-Paule de Rocca Serra s’enthousiasme de la richesse de la programmation, mais également des nombreux invités qui seront présents. La rencontre avec le public est selon elle primordiale.De nombreuses personnalités insulaires seront présentes, comme Pascal Tagnati, Dominique Maestrati, Davia Benedetti.Mais la programmatrice se dit satisfaite de la venue de Claude Lellouch, dont la carrière n’est plus à prouver, ou encore François Brusnel, animateur de « La Grande Librairie » sur France 5, que les passionnés de littérature reconnaitront.