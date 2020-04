Apprendre le corse pendant le confinement : A casa di a lingua AIÒ ouvre des classes virtuelles

Pendant le confinement la Casa di a lingua Aiò se digitalise.​ Pour permettre à tous ses adhérents de garder un lien, de continuer à apprendre, échanger et partager en langue corse, une plateforme numérique leur est dédiée, avec des ateliers animés par des formateurs. Ainsi, un nouveau planning a été spécialement conçu et un accès libre et illimité permet à chacun de s’y retrouver pour discuter.

Depuis lundi 6 avril, cette classe virtuelle est ouverte à tous ceux qui le souhaitent et pour toute la durée du confinement. ​Il suffit​ ​de créer un compte (gratuit), pour s’y connecter et participer aux ateliers : ​https://www.aflokkat.com/blog/article/casa-di-a-lingua-pour-tous