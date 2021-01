Anthea Corse : un cabinet spécialisé dans l’accompagnement professionnel et la sécurisation des parcours

Créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, France compétences a pour mission d’assurer le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.Son action promeut le développement des compétences, l’acquisition de certifications ainsi qu’une égalité d’accès à la formation professionnelle de l’ensemble des actifs.Le CEP (conseil en évolution professionnel) supervisé parest entré en vigueur depuis janvier 2020 pour les actifs occupés et indépendants.Le cabinet, spécialiste dans l’accompagnement professionnel et la sécurisation des parcours, a été nommé comme opérateur unique pour la Corse."Depuis janvier 20, nous avons reçu plusieurs centaines de personnes souhaitant faire un point sur leur parcours professionnel, connaitre les dispositifs leur permettant de valoriser ou de monter en compétences (VAE, formation, CPF, mon compte formation)", expliquent les responsables de l'opérateur"Chacun peut désormais choisir son avenir professionnel, de faire une formation, un bilan de compétences ou une VAE grâce à sonA ce titre, signalons que les heures DIF non utilisées peuvent encore l’être jusqu’au 30 juin 2021."Il faut savoir que le conseil en évolution professionnel est un service gratuit, confidentiel et de proximité. En effet, vous pouvez rencontrer des conseillers sur toutes lesCeux-ci vous accompagneront tout au long de la mise en œuvre de votre projet et vous conseilleront sur les dispositifs les plus adaptés."Ce service est fait pour vous si vous souhaitez faire un point sur votre carrière, vous préparer à l’entretien professionnel, développer vos compétences, vous réorienter en changeant de métier, créer ou reprendre une entreprise,."Nous pouvons également mettre en place desau sein des entreprises qui le souhaitent pour informer leurs collaborateurs sur les dispositifs de formation, le CPE, le CPF, le développement des compétences.Des ateliers ont également lieu chaque semaine sur une thématique au sein de nos locaux ou en visio" ajoutent-ils sans omettre de rappeler où et quand on peut les contacter.