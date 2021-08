Annulé puis rétabli, le festival de musique d’Erbalonga aura bien lieu

Comme bien l'on pense, les organisateurs n'ont pas attendu pour réagir à l'annulation contenue dans le premier arrêté préfectoral, « Il ne nous est pas du tout impossible d’assurer le pass sanitaire, nous l’avons même testé lors du festival du rire qui date de juillet (alors qu’il n’était pas obligatoire) et tout s’est bien passé. De plus vous parlez de 5 000 personnes attendues mais ce n’est pas ce qui est inscrit sur ma demande, en tout cas pas sur un soir. (Le théâtre peut contenir au maximum 1900 personnes en format assis debout). Pour cette édition nous aurons simplement 1450 personnes par soir en format tout assis (gradin et par terre de chaise) »- a écrit Olivier Nicolai, l'un des organisateurs à la préfecture de Haute-Corse en listant toutes les mesures prises, non sans effort, pour faire en sorte que cet événement puisse avoir lieu « malgré la difficulté du timing de l’annonce des nouvelles mesures. »





Son message a, à l'évidence, été entendu. Seulement quelques minutes plus tard un deuxième arrêté signifiait aux organisateurs que le festival pouvait se tenir : « A la suite des engagements pris pour garantir le respect des obligations prévues par l'arrêté préfectoral du 4 août 2021 notamment le contrôle du passe sanitaire; l'interdiction des buvettes et des comptoirs; le respect du port du masque, chaque personne a une place assise, veuillez trouver ci-joint l'arrêté portant abrogation de l'arrêté n°2B-2021-08-09-00002 »



Maintenant place au spectacle.