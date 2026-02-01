Aleria - Le VTT Roc de mare è stagnu

Cette course constitue le support des championnats de Corse FSGT de VTT. Elle ouverte aux licencié(e)s FSGT et autres fédérations ainsi qu'aux non licencié(es). Elle accueillera également les vélos à assistance électrique et gravel.

Les parcours proposés permettront à chacune et chacun d'exprimer ses qualités sportives mais également de découvrir un site exceptionnel entre mer et étang. En prime, le titre de Champion de Corse FSGT sera en jeu pour celles et ceux qui veulent se mesurer aux meilleurs.



Cette course est l’occasion parfaite de partager un grand moment de VTT dans une ambiance sportive et conviviale.

---

Course des adultes à partir de 10 heures 30

Course des enfants à 13 heures 30.

Buvette et petite restauration sur place.