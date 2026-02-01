CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 « Soli di Parigi, Soleils de Paris", le petit recueil de poésie bilingue de Marianghjula Antonetti-Orsoni 14/02/2026 ​N3. Pays du Valois-GFC Ajaccio arrêté : un joueur ajaccien agressé en plein match puis hospitalisé 14/02/2026 Brando - Le traditionnel Carnaval de Poretto-Brando ce dimanche 15 Février 14/02/2026

Aleria - Le VTT Roc de mare è stagnu


Philippe Jammes le Samedi 14 Février 2026 à 11:13

Ce dimanche 15 février le Vélo Club Fium'Orbu organise le VTT Roc de mare è stagnu à Aleria. Spectacle, animations et convivialité au rendez-vous.



Aleria - Le VTT Roc de mare è stagnu
Cette course constitue le support des championnats de Corse FSGT de VTT. Elle ouverte aux licencié(e)s FSGT et autres fédérations ainsi qu'aux non licencié(es). Elle accueillera également les vélos à assistance électrique et gravel.
Les parcours proposés permettront à chacune et chacun d'exprimer ses qualités sportives mais également de découvrir un site exceptionnel entre mer et étang. En prime, le titre de Champion de Corse FSGT sera en jeu pour celles et ceux qui veulent se mesurer aux meilleurs.

Cette course est l’occasion parfaite de partager un grand moment de VTT dans une ambiance sportive et conviviale.
---
Course des adultes à partir de 10 heures 30
Course des enfants à 13 heures 30.
Buvette et petite restauration sur place.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos